مانشستر يونايتد يعلن إعارة إثنين من لاعبيه لنهاية الموسم - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، إعارة اثنين من لاعبيه الشباب حتى نهاية الموسم.

وأوضح مانشستر يونايتد ـ على موقعه الرسمي اليوم الإثنين ـ أنه تم إعارة الهولندي تيموثي فوسو منساه ” 19 عاما ” إلى كريستال بالاس ، والمدافع الانجليزي كاميرون بورثويك جاكسون ” 20 عاما ” إلى ليدز يونايتد.

وخاض اللاعب الهولندي 21 مباراة مع النادي ، ويمتد عقده معهم حتى صيف 2020 ، حيث انضم وهو بسن السادسة عشر ، فيما خاض كاميرون بورثويك 14 مباراة مع مانشستر يونايتد.