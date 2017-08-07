⁠⁠⁠⁠" الإسلامي للتنمية " يرصد 150 ألف دولار لجائزة مساهمة المرأة في السلام والاستقرار - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أعلن البنك الإسلامي للتنمية رصد 150 ألف دولار أمريكي لجائزة ” مساهمة المرأة في تعزيز السلام والاستقرار ” ، في نسختها الثالثة عشرة.

وتتألف الجائزة التي يتم تقديمها سنوياً، من جائزة نقدية تمنح للأفراد قدرها 50 ألف دولار أمريكي، وجائزة نقدية قدرها 100 دولار أمريكي تمنح للمنظمات الطوعية النسائية، وسيتم تقديم هذه الجوائز للفائزين خلال الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، الذي سيعقد في أبريل 2018 في تونس.

وقال رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار: إنه ينبغي الاعتراف بدور المرأة في تحقيق السلام والاستقرار، وأن تمكين المرأة يمثل أحد الركائز الأساسية للإطار الاستراتيجي العشري للبنك الذي يرى في تمكين المرأة إسهاما كبيراً في التخفيف من وطأة الفقر وتحسين فرص الحصول على التعليم وضمان السلام والاستقرار.

وتهدف الجائزة إلى الاعتراف بمساهمة المرأة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالدول الأعضاء بالبنك الإسلامي للتنمية والمجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء، وتم تحديد آخر موعد لتلقي طلبات الترشيح للجائزة في 30 نوفمبر 2017 م.