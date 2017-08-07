الأربعاء.. الإمارات تحتفل باليوم العالمي للشباب - صحيفة صدى الالكترونية

ابوظبي(صدى):

تنظم الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة الإماراتية، يوم الأربعاء المقبل في دبي الاحتفالية الرسمية لدولة الإمارات باليوم العالمي للشباب الذي يقام تحت شعار ” الشباب وبناء السلام ” ، برعاية الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة رئيس الهيئة.

ويتضمن برنامج الاحتفالية عرض مادة فيلمية عن اليوم العالمي للشباب وما حققه شباب الإمارات من إنجازات بكافة المجالات التي تتوافق مع شعار الاحتفالات، كما ستشهد الاحتفالية تنظيم جلسة حوارية حول ما يقدمه القطاع الخاص والحكومي للشباب.

وتأتي الاحتفالية التي تنظمها ” الشباب والرياضة ” سنويا بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدولة الإمارات وبشراكة إستراتيجية مع مجلس الإمارات للشباب وهيئة كهرباء ومياه دبي التي ستنظم معرضا مصاحبا على هامش الاحتفالية يعرف بدور مجلس شباب “ديوا” وما يقدمه من برامج وفعاليات تزامنا مع البرنامج الوطني للأنشطة الصيفية ” صيف بلادي ” .