300 ألف دولار جائزة " الإسلامي للتنمية " في مجال العلوم والتكنولوجيا - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أعلن البنك الإسلامي للتنمية عن فتح باب الترشيح لجائزة للعلوم والتكنولوجيا، في دورتها السادسة عشر برصد 300 ألف دولار أمريكي لفئات الجائزة المختلفة.

وتمنح الجائزة بفئاتها الثلاث، كل عام خلال الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك، حيث سيعقد الاجتماع السنوي المقبل في أبريل 2018 في تونس حيث أن آخر موعد لتلقي طلبات الترشيح هو 30 نوفمبر 2017 م (12 ربيع الأول 1439 هـ)، ويمكن الحصول على استمارات التقديم على موقع البنك www.isdb.org.

والفئات الثلاث التي يحق لها الفوز بالجائزة هي الإسهام العلمي والتكنولوجي البارز في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في أحد البلدان الأعضاء والتميز في تخصص علمي معين ومؤسسة بحوث علمية متميزة في إحدى الدول الأقل نموا، حيث تبلغ قيمة كل جائزة 100 ألف دولار أمريكي نقدا.

وأوضح معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار أن الجائزة، بفئاتها الثلاث تعكس التزام البنك بتعزيز العلوم والتكنولوجيا في الدول الأعضاء داعياَ العلماء والباحثين والمؤسسات العلمية في الدول الأعضاء إلى العناية بهذا الحقل المهم لدعم برامج وخطط التنمية مؤكداً أن الجائزة تهدف إلى تشجيع البحث العلمي وتعميق دوره واستثمار نتائج الإبتكارات بما يعود على تحسين حياة المواطنين في الدول الأعضاء في البنك.

يشار إلى أن جائزة البنك للعلوم والتكنولوجيا تأسست عام 1422 هـ / 2001م لإبراز أهمية تأثير العلوم والتكنولوجيا على التنمية البشرية في الدول الأعضاء وتقدير جهود العلماء والباحثين وإنجازات ومساهمات مؤسسات العلوم والتكنولوجيا في الدول الأعضاء في البنك وتشجيعها على تعزيز البحث والابتكار والتميز.