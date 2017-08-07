مركز الملك سلمان للإغاثة يتكفل بعلاج اللاجئين اليمنيين بجيبوتي - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جيبوتي عبدالعزيز الداود، إن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تكفل بعلاج اللاجئين اليمنيين في مخيم ” أبخ ” بمحافظة أبخ في شمال جيبوتي ، وقام بإنشاء وتهيئة وتشغيل عيادات طبية بالمخيم ، بسعة استقبال 1000 حالة طبية شهريا ، وتقديم الرعاية لهم ومرافقيهم حتى عودتهم إلى بلادهم سالمين.

وأضاف داود ـ في تصريح اليوم الإثنين ـ أن عدد المستفيدين من العيادات بلغ أكثر من 2000 لاجئ يمني ، وأن المركز وفر مياه صالحة للشرب للاجئين بالمحافظة ، ووقع عقد بناء 300 وحدة سكنية مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة بالإضافة إلى بناء مدرسة ومسجد.