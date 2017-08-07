ملتقى الحرف بالجبيل الصناعية يسهم في دعم ذوي الإعاقة - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

أسهم ملتقى الحرف والصناعات اليدوية التي تنظمه الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة بإدارة الخدمات الاجتماعية خلال الفترة من 11 – 18/ 11/ 1438هـ بالمركز الثقافي بالفناتير في دعم وتوظيف فتيات الأسر المحتاجة، والصم والبكم، وذوي الإعاقة، وكبيرات السن، والحرفيات، من خلال مشاركة مركز سليسلة في فعالياته.

وأوضحت مشرفة مركز سليسلة لتطوير التراث السعودي إن المركز هو مشروع تبنى تغيير الأسلوب التقليدي للأسر المنتجة ونقلة من مستوى التخطيط الفردي إلى العمل الجماعي القائم على التعاون والمشاركة للخروج بمنتجات تواكب احتياجات العصر الحالي باستخدام المواد المحلية الأساسية ( الإنسان، المواد، المال) والعمل على الاهتمام بجودة المنتج من خلال تحديد معايير الجودة.

وبينت أن جميع ذلك يأتي وفق معايير النجاح لكسب التنافسية والخروج من النمطية إلى الابتكار والتجديد والاهتمام بالتسويق كعمل أساسي لنجاح المشروع وقام المركز في سبيل تحقيق ذلك إلى التحالف مع بعض مؤسسات القطاع الحكومي والخاص التي تشجع وتدعم برامج الأسر المنتجة إضافة إلى عقد شراكات مع مصممات سعوديات وفنانات لتقديم خططاً في التصميم والابتكار.

ويهدف ملتقى الحرف والصناعات اليدوية إلى الإسهام في الجهود الوطنية لتنمية قطاع الحرف والصناعات اليدوية تنمية مستدامة، ودعم وتشجيع الأفراد والجهات العاملة في مجال الحرف والصناعات اليدوية ونقل خبراتهم ومهاراتهم للأجيال الناشئة، إضافة إلى توعية المجتمع بأهمية قطاع الحرف ثقافيا وتاريخيا واقتصاديا.