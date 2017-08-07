الداخلية التونسية: احباط ٧٢ عملية تهريب خلال أسبوع - صحيفة صدى الالكترونية

تونس(صدى):

تمكنت وحدات الحرس الوطني التونسي ، خلال الفترة من 30 يوليو إلى 5 أغسطس الجاري ، من إحباط 72 عملية تهريب قدرت القيمة المالية الإجمالية للبضائع المحجوزة فيها بـ 2 مليون و787 ألف و352 دينار.

وذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية التونسية ، اليوم الإثنين ، أن قوات الأمن ألقت القبض على 979 شخصا كانوا مطلوبين ، كما ألقت القبض على عنصرين تكفيريين كان يتم البحث عنهما بسبب الانتماء إلى تنظيم إرهابي ، و9 عناصر أخرى يشتبه في انضمامها إلى تنظيم إرهابي.

وضيطت وحدات الحرس الوطني في نفس الفترة 81 سيّارة وشاحنة ، و6 بنادق صيد و43 خرطوشة من مختلف العيارات.