بالصور.. الهلال الأحمر ينظم محاضرة توعوية في نادي الحي - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

نظمت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة الزلفي محاضرة توعوية تدريبية في نادي الحي بمدرسة عمر بن الخطاب وذلك ضمن برنامج أعداد الكشافة المشاركين في خدمة الحجيج 1438.

اشتملت المحاضرة التي ألقيت عن طريق المدرب سعود عبدالعزيز البحر على الجانب النظري حول سلامة الكشاف أثناء تاديته مهامه خلال موسم الحج وخدمة ضيوف الرحمن وضرورة أن تكون السلامة الشخصية أول الأمور بالنسبة للكشاف كذلك بعض النصائح حول طريقة الإبلاغ عن الحالات الإسعافية وكيفية التواصل مع غرف العمليات.

واشتملت المحاضرة لعرض حول بعض وسائل السلامة الشخصية التي ينبغي أن يرتديها الكشاف وتمت الأجابة على بعض الأسئلة التي قدمت من قبل الحضور تلى ذلك تطبيق عملي لطريقة استعمال النقالة الأساسية بسيارات الإسعاف وطريقة نقل المرضى والمصابين من سيارات الإسعاف إلى أقسام الطوارئ.

وتعد هذه المحاضرات التوعوية أحدى البرامج التي تقدمها الهيئة لكافة شرائح المجتمع.

صرح بذلك عبدالله المريبض المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالفرع الرئيسي بمنطقة الرياض.

