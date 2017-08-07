وفد كويتي يزور المملكة ومصر لبحث الأزمة القطرية - صحيفة صدى الالكترونية

وفد كويتي يزور المملكة ومصر لبحث الأزمة القطرية
أرسل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وفدًا إلى المملكة ومصر، في محاولة لحل الأزمة القطرية.
ومن المقرار أن يبدأ الوفد الكويتي بالمملكة وبعدها يتوجه إلى مصر، مضيفة أن الرسالتين تتناولان جهود الوساطة الكويتية بشأن أزمة قطر، وآخر التطورات على صعيد التواصل مع الدوحة.
ويضمّ الوفد الكويتي، النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح.
فهد الغامدي[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 25 دقيقة
الكويت ماردت ولو بكلمتين على التشكيك في دور المملكة اثناء ازمة الخليج
مسوين اننا دوله ذات ثقل وبنسوي مجد شخصي اتمنى نتعامل مع اي وسيط في هذه الازمه ماعدا الكويت
المجاملات انتهى وقتها
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 415 ] نشر منذ 24 دقيقة
أزمة قطر لن تحل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الفتن التي تطوف الجزيره وقطر بداية القطره