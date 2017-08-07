وفد كويتي يزور المملكة ومصر لبحث الأزمة القطرية - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أرسل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وفدًا إلى المملكة ومصر، في محاولة لحل الأزمة القطرية.

ومن المقرار أن يبدأ الوفد الكويتي بالمملكة وبعدها يتوجه إلى مصر، مضيفة أن الرسالتين تتناولان جهود الوساطة الكويتية بشأن أزمة قطر، وآخر التطورات على صعيد التواصل مع الدوحة.

ويضمّ الوفد الكويتي، النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح.