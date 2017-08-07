" السبسي " يلتقي برئيس المجلس الرئاسي الليبي - صحيفة صدى الالكترونية

طرابلس(صدى):

استقبل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، اليوم الإثنين في قصر قرطاج رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج، والوفد المرافق له، وذلك لاستعراض العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في مختلف المجالات بين تونس وليبيا .

وقال فايز السراج – بحسب بيان رئاسة الجمهورية التونسية – إن زيارته إلى تونس تأتي في إطار التشاور المستمر بين تونس وليبيا وتم خلاله بحث العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وكيفية تعزيزها بما يعود بالفائدة على البلدين، موضحا أن الإجتماع تناول بالنقاش الملفات ذات الإهتمام المشترك في المجال الإقتصادي والأمني وتفعيل الإتفاقيات بين البلدين، مشيرا إلى أن لجانا مشتركة قد انطلقت في العمل على هذه الإتفاقيات.

من جهة أخرى أوضح السراج أنه ” عرض على رئيس الجمهورية آخر التطورات السياسية والمشهد السياسي في ليبيا وناقش معه تفاصيل خارطة الطريق التي اقترحها لإيجاد أرضية مشتركة للوصول إلى وضع أكثر استقرارا، بعد أن لاحظ أنّ الأمور وصلت إلى طريق مسدود ” .

من جهته تطرق الباجي قائد السبسي، في مستهلّ اللقاء، إلى ” العلاقات التاريخية العريقة التونسية الليبية وأكد على ترابط المصالح بين البلدين في شتى المجالات ” ، مشددا على أن ” الإستقرار في ليبيا شرط أساسي لاستقرار تونس ” .

ودعا إلى ” أهمية الإسراع ببناء الدولة الليبية وتركيز مؤسساتها ” ومعتبرا أن ” مصلحة تونس تكمن في إعادة الاستقرار والأمن إلى ليبيا في أقرب الأوقات ” .