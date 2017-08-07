العبيد يصرح بخطة وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي لموسم الحج 1438هـ - صحيفة صدى الالكترونية

حسين العلي(صدى):

تستعد وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي لتنفيذ خطتها لموسم حج عام 1438هـ ، من خلال عدد من الخدمات المقدمة لزوار المسجد النبوي الشريف، في مجالات مختلفة والتي تسعى الوكالة من خلالها لتحقيق الأهداف المنشودة وتقديم أرقى الخدمات لقاصدي المسجد النبوي، وخلق أجواء تسودها السكينة والطمأنينة لهم، صرح بذلك فضيلة الشيخ الدكتور / علي بن سليمان العبيد – وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي .

وتهدف الخطة لتهيئة المسجد النبوي ومرافقه وتشغيل كافة الخدمات فيه، بدءاً من فتح الأبواب وعددها (100) باب و(12) سلماً كهربائياً و(24) سلماً عادياً، والإشراف عليها ونظافة المسجد بجميع أنحائه وساحاته وتوفير السجاد وفرشه ونظافته بعدد (16000) ألف سجادة، وتوفير ماء زمزم المبرد بواقع (300) طن تجلب من مكة المكرمة بالصهاريج المخصصة لذلك، وتشغيل الإنارة والصوت والتكييف وكافة الخدمات فيه والتقنيات المختلفة وغيرها ليؤدوا الفروض في أجواء يسودها الخشوع والطمأنينة والراحة.

وتسعى الوكالة للقيام بدورها والعناية بالمصلين والزوار وتلبية احتياجاتهم في المسجد النبوي، كما يعلم الجميع أن المصلين يقدمون إلى المسجد النبوي خمس مرات في اليوم والليلة وتهتم الوكالة بتنظيم حركتهم دخولاً وخروجاً، وتوفير عربات لذوي القدرات الخاصة وكراسي خاصة للمحتاجين لها، وتسهيل نقل كبار السن من أطراف ساحات المسجد النبوي بعربات القولف إلى أبواب المسجد النبوي وإعادتهم إلى جهاتهم بعد الصلوات وتوفير السقيا لهم، واستدعاء الإسعاف في الحالات الطارئة وحفظ المفقودات وإرشاد التائهين وغيرها من الخدمات التي تريح المصلين وتسهل عليهم أداء العبادة.

وفي الجانب التوجيهي والإرشادي للزوار والمصلين في المسجد النبوي تحرص الوكالة على الدعوة إلى الله والتوجيه بالحكمة والموعظة الحسنة، وتيسير وتسهيل السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما، وزيادة الدروس العلمية التي تُعنى بالعقيدة الإسلامية وأحكام الحج والعمرة، وتوفير مكتبة متكاملة (مقروءة) تحتوي على الكتب العلمية المطبوعة والمخطوطة، ومكتبة (صوتية) تحتوي على الدروس العلمية لمدرسي المسجد والخطب والتلاوات لأئمة المسجد النبوي، كل ذلك يقدم للزوار بعدة وسائط منها الأشرطة والأقراص المضغوطة (CD)مجاناً، وأيضاً الإجابة على الفتاوى المتعلقة بالعبادة والحج والعمرة وآداب زيارة المسجد النبوي، ونسخ جميع كتب المكتبة وتحويلها إلى صيغة ((PDF وتأمين أجهزة حواسيب متطورة مما يتيح للباحث حرية التصفح العادي والرقمي.

وتعمل الوكالة على تهيئة الأقسام النسائية بكافة الإمكانات للمصليات والزائرات، وتعيين مراقبات يؤدين جميع الأعمال الخدمية والرقابية والتنظيمية مراعاة لخصوصية النساء وعدم مضايقة الرجال لهن في أداء عباداتهن، وتنظيم دخول النساء إلى الروضة والصلاة فيها دون اختلاط بالرجال، ثلاث فترات لهن الفترة الأولى من بعد الإشراق إلى قبيل صلاة الظهر، والفترة الثانية من بعد صلاة الظهر إلى قبيل صلاة العصر، والفترة الثالثة تبدأ من بعد صلاة العشاء حتى بعد منتصف الليل.

ووضعت الوكالة الخطوط العريضة للخطة في مجال التوجيه والإرشاد باستمرار أداء الأئمة والخطباء وتسجيل قراءاتهم وخطبهم وفهرستها وإعدادها بوسائط حفظ بأشرطة مسجلة والكترونية متعددة، وأداء المؤذنين لعملهم وما يتعلق به، والترتيب لطائفة من العلماء والمدرسين لإلقاء الدروس اليومية بمختلف العلوم الشرعية كالتفسير والحديث والفقه والعقيدة والدروس العامة وتسجيل ذلك على وسائط حفظ ونشرها للمستفيدين.

والعمل على توفير ما يحتاجه المسجد النبوي من المصاحف وترجمات معاني القرآن بعدة لغات وتوزيعها في أنحاء المسجد ومتابعة ترتيبها ونظافتها، وتنظيم وترتيب الزيارة الشرعية والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما، والقيام بتوعية الزائرين للمسجد النبوي من خلال التوجيـه المباشر أو توزيع الكتب والنشرات التوجيهية والكتيبات النافعة، وإقامة حلقات تعليم وتحفيظ القرآن الكريم والمتون وترتيب ذلك مكانا ووقتاً.

وتم تخصيص عدد من طلبة العلم للإجابة عن استفسارات الزوار وإرشادهم في أمور عباداتهم عبر الاتصال بهم مباشرة أو بواسطة هواتف الإفتاء في مواقع متفرقة من المسجد، وزيادة أوقات فتح مكتبة المسجد النبوي التي تشمل المكتبة المقروءة والمكتبة الصوتية بقسميهما الرجالي والنسائي والمكتبة الرقمية ليكون من الساعة السابعة والنصف صباحاً إلى الساعة العاشرة مساءً.

وأما في مجال الخدمات العامة سوف يستمر فتح أبواب المسجد النبوي أربع وعشرين ساعة وعددها (100) باب، وتنظيم خدمات النظافة والصيانة والسقيا بما لا يؤثر على الزوار أو يضايقهم أثناء عباداتهم، والإشراف على نظافة المسجد وساحاته وسطحه ومرافقه ومواقف السيارات، وتأمين السجاد والفرش المناسبين والعناية بهما وبنظافتهما وترتيبهما في نواحي المسجد وساحاته، وتوفير مياه زمزم من مكة المكرمة وتقديمه مبرداً في مواقع قريبة من المصلين والزائرين.

القيام بأعمال المراقبة وحراسة الأبواب وفتح الممرات للمصلين، وتقديم خدمات خاصة لذوي القدرات الخاصة مما يسهل عليهم أداء عباداتهم بتقديم العربات لهم مجاناً وتسهيل دخولهم وخروجهم من المسجد وتخصيص مصاعد كهربائية لهم وتجهيز صالة خاصة بالصم والبكم وترجمة الخطب لهم بلغة الاشارة وغيرها من الخدمات ونقاط الوضوء المناسبة، والإشراف على صيانة جميع الأعمال المدنية والمعمارية في المسجد النبوي وساحاته ومواقف السيارات.

إجراءات وآليات تنفيذ الخطة: بالإضافة إلى ما ذكر في الخطوط العريضة للخطة فإن الطاقة التشغيلية والخدمية تزداد في موسم الحج بما يتناسب مع عدد الزوار والمصلين فتقدم خدمات مضاعفة عن الأيام العادية ويتم زيادة أعداد العاملين مقدمي الخدمات وزيادة الآليات والتجهيزات ووضع تنظيم للأعمال وجداول زمنية تناسب متطلبات موسم الحج ومن أبرز ذلك ما يلي:

1- تعيين عدد كاف من المراقبين والمراقبات تضاف للأعداد الرسمية لتقديم خدمات التوجيه والإرشاد وتنظيم حركة الدخول والخروج داخل المسجد وفي ساحاته والإشراف على نظافته ومرافقه وحراسة أبوابه وأعمال التشغيل والصيانة.

2- تكثيف البرامج التدريبية للعاملين بموسم الحج لتأهيلهم للعمل بالمسجد النبوي خلال الموسم مع حثهم وتحفيزهم علــى حسن التعامل مع الزوار والمصلين والتفاني في خدمتهم.

3- زيـادة عدد الدروس العلمية وإقامة دورة علمية في أحكام الحج والعمرة من 13 / 11 إلى 27 / 11 /1438هـ.

4- توزيع النشرات والكتب التي تعنى بآداب الزيارة وأمور العبادة.

5- رفع قدرة المكتبة الصوتية بزيادة مواد التسجيل لدروس المسجد النبوي وخطبه وتلاوات أئمته.

6- تخصيص حلقات دروس للزائرات غير الناطقات باللغة العربية.

7- زيادة عدد المصاحف في أروقة المسجد وترجمات معاني القرآن الكريم.

8- توفير كميات إضافية من ماء زمزم بزيادة عدد الترامس المقدمة للزوار بعدد (15.000) حافظة مع الكاسات النظيفة ذات الاستخدام الواحد وتوزيعها في أنحاء المسجد، ومضاعفة ما ينقل منه من مكة المكرمة ليصل إلى (300) طن من ماء زمزم، بالإضافة الى عشرين موقع للمشارب بها (385) ثلاثمائة وخمسة وثمانين نافورة شرب مع الكاسات النظيفة ذات الاستخدام الواحد.

9- زيادة الطاقة التشغيلية لتلطيف الهواء والإنارة والاستفادة من المظلات.

10- التنسيق مع هيئة الهلال الأحمر السعودي ومديرية الشؤون الصحية لتقديم الخدمات الصحية والإسعافية الطارئة.

11- تجهيز السطح بكامل خدماته ومداخل الصعود إليه للاستفادة منه في موسم الحج.

12- زيادة أعداد السجاد المفروش ومتابعة نظافته بصورة مستمرة وعدده أكثر من ستة عشر آلف سجادة.

13- زيادة وقت فتح مكتبة المسجد النبوي بقسميها الرجالي والنسائي.

14- تنظيم حركة الزوار والمصلين مهما زاد العدد وفتح الممرات وعدم إغلاقها في الساحات ليسهل وصول المصلين إلى داخل المسجد وفتح الممرات داخل المسجد وتوجيهم للمواقع الخالية.

15- زيادة عدد العربات التي يتم إعارتها لذوي الاحتياجات الخاصة وعددها أكثر من ألفين عربة.

16- زيادة المساحة المخصصة لدخول النساء إلى الروضة الشريفة، مع زيادة عدد المراقبات المكلفات بتنظيم حركة الزائرات ومتابعة احتياجاتهن.

17- ترتيب دخول المصليات إلى الروضة الشريفة ثلاث مرات في اليوم والليلة.

18- الاستعداد لاستقبال ضيوف الدولة ووفود المدارس والجامعات والمعاهد والجمعيات لأداء الصلاة والزيــــارة في المسجد النبــــــــــــوي، وتعريفهم بتاريخه وعمارته وجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظها الله – في التوسعات وتوفير الخدمات المميزة.

19- تكوين اللجان الميدانية (كل حسب تخصصها) والتي تهدف للتأكد من جودة الخدمات وحسن سير العمل.

20- تشغيل مباني خدمات الوضوء بكامل طاقتها وزيادة عدد المراقبين للإشراف عليها والتي يصل عددها إلى (11.000) ألف نقطة وضوء مع تجهيز نقاط الوضوء باستخدام الماء فقط في عدة مواقع في ساحات المسجد النبوي بعدد (837) نقطة وضوء جديدة.

21- تأمين فرش خاص بتنظيم الممرات داخل المسجد وتعيين مراقبين للإشراف على الممرات وتوجيه المصلين إلى الأماكن الداخلية الخالية في أنحاء المسجد.

22- تحديد أماكن للصلاة في الساحات وفرشها بالسجاد الفاخر وفتح ممرات بينها وبين أبواب المسجد بحيث لا يُغْلِق المصلون الأبواب، وكذا ممرات في جميع أنحاء الساحات بحيث يتمكن الجميع من الوصول إلى أي باب من أبواب المسجد وفي أي جهة كان.

23- فتح المظلات وإغلاقها حسب ظروف الجو والمطر لما يتناسب مع حاجة المصلين وعددها (250) مظلة و مراوح رذاذ بعدد (436) مروحة.

24- توفير الخدمات الإلكترونية لرواد المسجد النبوي بعدة وسائل منها تشغيل بوابة الوكالة وبوابة الحرمين على الإنترنت، وتحتوي على معلومات هامة للزوار والمصلين وكذلك شاشات العرض واللوحات الإلكترونية وكبائن الخدمة الذاتية.

25- طباعة مليون نسخة من آداب المسجد النبوي ومطويات للنساء إضافة إلى طباعة أربعمائة ألف نسخة باللغة العربية والإنجليزية والأردية لإرشاد وتوجيه الزائرين لآداب الزيارة الصحيحة، وتعريفهم بصفة الحج والعمرة والأحكام الشرعية.

27- المشاركة في المعارض التي تبرز جهود الدولة لخدمة حجاج بيت الله الحرام خاصة خلال موسم الحج لاطلاع الزوار عليها.

28- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتتظافر الجهود في تقديم أفضل الخدمـــــات للزوار والمصلين.

أبرز المستجدات :

1- وتستمر وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ( في الموسم الاول )في حملة “خدمة الحاج و الزائر وسام فخر لنا” النسخة الخامسة وذلك من خلال أنشطة وفعليات منها تقديم الهدايا والكتيبات لزوار المسجد النبوي وذلك لتعظيم إكرام ضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي وإشعارهم بمدى تقديرهم واحترامهم والفرحة بقدومهم تعبيراً لهم عن الموروث الذي اكتسبه أبناء المدينة المنور ة من آباءهم وأجدادهم وتقديرهم لضيوف الرحمن. وتبذل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النيوي جهوداً معنوية ومادياً لتحقيق استمرار هذه المفاهيم النبيلة.

2- تشغيل (1076) نافورة للشرب في ساحات المسجد النبوي، وكذلك تشغيل (837) نقطة وضوء في ساحات المسجد النبوي.

3- مراكز في الساحات لتقديم الهدايا والكتيبات النافعة بعدة لغات ووجبات خفيفة بين الصلوات.

4- استحداث أربع مراكز لحفظ الأمتعة بالجهة الجنوبية والشمالية من ساحات المسجد النبوي.

5- عرض الدليل الإرشادي للمسجد النبوي وما حوله على شاشات إلكترونية لاستفادة الحجاج والزوار منها.

6- استخدام الشاشات الإلكترونية في التوجيه والإرشاد وأثناء زيارة النساء للروضة الشريفة.

وتتمنى وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي لجميع الحجاج وزوار المسجد النبوي أداء الصلاة في المسجد النبوي والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما بيسر وسهولة، و أن يتقبل الله عبادتهم ودعائهم والحمد لله رب العالمين .