لجنة الانضباط توقف رئيس نادي الشباب لمدة عام - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

أوقفت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، رئيس مجلس إدارة نادي الشباب عبدالله بن عامر القريني؛ لمدة عام عن الممارسة والمشاركة في أي أنشطة تتعلق بكرة القدم اعتباراً من تاريخ اليوم، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال.

وجاء قرار اللجنة بعد قيام القريني بالتجريح والإساءة والاتهام عبر وسائل الإعلام ضد الاتحاد السعودي لكرة القدم ومنسوبيه، حيث وقعت العقوبة بعد ثبوت المخالفة على القريني، وفق الفقرة الثانية من المادة 53 من لائحة الانضباط.

ويعد القرار قابلًا للاستئناف وفقاً للمادة الـ 126 من لائحة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم.