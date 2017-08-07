لجنة الانضباط توقف رئيس نادي الشباب لمدة عام - صحيفة صدى الالكترونية

لجنة الانضباط توقف رئيس نادي الشباب لمدة عام
أوقفت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، رئيس مجلس إدارة نادي الشباب عبدالله بن عامر القريني؛ لمدة عام عن الممارسة والمشاركة في أي أنشطة تتعلق بكرة القدم اعتباراً من تاريخ اليوم، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال.
وجاء قرار اللجنة بعد قيام القريني بالتجريح والإساءة والاتهام عبر وسائل الإعلام ضد الاتحاد السعودي لكرة القدم ومنسوبيه، حيث وقعت العقوبة بعد ثبوت المخالفة على القريني، وفق الفقرة الثانية من المادة 53 من لائحة الانضباط.
ويعد القرار قابلًا للاستئناف وفقاً للمادة الـ 126 من لائحة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم.
ابوبدر[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 2 ساعتين
موب كان ازين لك ترتب وضع ناديك لتجهيزه لموسم جديد .. بالله وش استفدت؟! .. يالله صار عندك الحين وقت طويل تقعد تكتب فيه بيانات برواقه وفوقها غرامة 😏
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 437 ] نشر منذ 59 دقيقة
نصحوك المحللين الرياضين
مو بزين البيانات الصادرة كل يوم
طقيت راسك وتطرد سراب العويس
الحين باقي الفيفا
لج امهم بيانات لين يجبولك قضية فساد كروي
ويحبجوبك العمر كلة ماتدخل حتى الصالة الرياضية حق الحي