الأردن والصين يبحثان تطوير التعاون التجاري - صحيفة صدى الالكترونية

عمان(صدى):

بحث أعضاء من مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، اليوم الإثنين، بعمان، مع وفدين صينيين من مدينة تشاوزو الصينية، سبل تنمية تطوير التعاون التجاري بين البلدين؛ لاسيما على مستوى مؤسسات القطاع الخاص.

وتم خلال الاجتماع، التأكيد على عمق العلاقات التي تربط بين البلدين وضرورة تعزيزها؛ خاصة فيما يتعلق بالعلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية والعمل على رفع حجم الصادرات الأردنية الى الصين وزيادة التدفقات الاستثمارية الصينية للمملكة.

ومثَل الوفدان الصينيان قطاعات: البناء والمعادن، الأغذية، الخزف ، الأدوات الطبية، البنوك والزراعة في مدينة تشاوزو الصينية.

يشار إلى أن صادرات الأردن إلى الصين وصلت العام الماضي إلى 122 مليون دولار، مقابل ورادات بقيمة 674ر2 مليار دولار.