مقتل شخصين إثر اندلاع حريق في مأوى للمشردين واللاجئين بألمانيا - صحيفة صدى الالكترونية

برلين(صدى):

أعلنت الشرطة الألمانية اليوم الإثنين، مقتل شخصين جراء إندلاع حريق في أحد المبانٍ التي يقطنها مشردون وطالبو لجوء جنوبي البلاد.

وذكرت قناة ” يورونيوز ” الاخبارية الأوروبية أن الشرطة استبعدت أن يكون الحريق ، الذي نشب في مبنى ببلدة ماركغرونينغن شمالي مدينة شتوتغارت ، متعمدًا ، وقالت ” ليس هناك مؤشر حتى الآن على أنها جريمة كراهية ” .

وأوضحت الشرطة أن القتيلين هما سيدة تبلغ من العمر 54 عامًا ورجل في الـ 56 من عمره ، مشيرة إلى إصابة العديد من الأشخاص بإصابات خطيرة جراء استنشاق الدخان.

وأشارت إلى أن 9 أشخاص كانوا بالداخل أثناء إندلاع الحريق ، من بينهم شخصان من طالبي اللجوء.