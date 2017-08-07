مقتل شخصين إثر اندلاع حريق في مأوى للمشردين واللاجئين بألمانيا - صحيفة صدى الالكترونية

مقتل شخصين إثر اندلاع حريق في مأوى للمشردين واللاجئين بألمانيا
أعلنت الشرطة الألمانية اليوم الإثنين، مقتل شخصين جراء إندلاع حريق في أحد المبانٍ التي يقطنها مشردون وطالبو لجوء جنوبي البلاد.
وذكرت قناة ” يورونيوز ” الاخبارية الأوروبية أن الشرطة استبعدت أن يكون الحريق ، الذي نشب في مبنى ببلدة ماركغرونينغن شمالي مدينة شتوتغارت ، متعمدًا ، وقالت ” ليس هناك مؤشر حتى الآن على أنها جريمة كراهية ” .
وأوضحت الشرطة أن القتيلين هما سيدة تبلغ من العمر 54 عامًا ورجل في الـ 56 من عمره ، مشيرة إلى إصابة العديد من الأشخاص بإصابات خطيرة جراء استنشاق الدخان.
وأشارت إلى أن 9 أشخاص كانوا بالداخل أثناء إندلاع الحريق ، من بينهم شخصان من طالبي اللجوء.
اترك تعليقاً