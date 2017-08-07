10 طرق آمنة لخفض حرارة الطفل - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

خفض حرارة الطفل المرتفعة تشكل الهاجس الأكبر للأمهات ، و أشد ما يسبب لهن القلق و التوتر ، و لكن ليس كل ارتفاع في درجة حرارة الطفل شيئاً خطيراً ، و إنما هو جزء من مقاومة الطفل لعدوى أو مرض ، و يمكن اتباع العديد من الطرق الامنة و الصحيحة في خفض حرارة الطفل بالمنزل ، مالم يكن الطفل ما دون الشهر السادس من عمره ، و طالما كان ارتفاع درجة حرارة الطفل يقارب 37.5 درجة مئوية ، حيث يستوجب ذلك مراجعة الطبيب.

– وضع كمادات مُبلّلة بماء فاتر على جبين الطفل ، و التخفيف من ملابس الطفل و اغطيته و ترك الملابس الخفيفة القطنية عليه فقط، و الحرص على تهوية المكان حيث يتواجد الطفل حتى يتم التخلص من البكتيريا و الجراثيم المسببة لارتفاع درجة الحرارة.

– من أفضل طرق خفض حرارة الطفل بالمنزل وضعه في حمام ماء فاتر مع حرص الأم على التواجد بجانبه و عدم وضعه في حمام بارد ، لأن ذلك يشكل صدمة لجسمه و خاصة مع ارتفاع حرارته.

– يجب أن تحرص الأم على الإكثار من السوائل للطفل ، و في حال كان رضيعاً الحرص على إرضاعه سواء أكان طبيعياً أم صناعياً حتى لا يصاب بالجفاف ، لأن الحرارة تعمل على زيادة التعرق و بالتالي خسارة السوائل بشكل أكبر.

– إعطاء الطفل الكثير من الأطعمة المُنعشة للمساعدة في تهدئة الجسم من الداخل الى الخارج و إبقائه رطباً ، و من هذه الأطعمة الخيار و البطيخ و الفواكه التي لديها كمية كبيرة من وجود المياه فيها ، فهذا بدوره يقلل من حرارة الجسم.

– يعتبر خل التفاح احدى الطرق الطبيعية الفعالة في خفض حرارة الطفل في المنزل ، حيث يمكن للأم دهن بطن الطفل بالخل أو إضافة الخل لمياه الكمادة ، و ذلك لأن الخل يخفض درجة حرارة الجسم بسرعة لأن الحامضية تساعد في امتصاص الحرارة من الجلد ، بالإضافة إلى ذلك فهو غني بالمعادن ما يساعد على تجديد المعادن التي تفقد من الجسم بسبب ارتفاع درجة حرارة الطفل .

– يمكن استعمال الكحول الطبي لدهن جسم الطفل ، و ذلك لأن الكحول يتبخر بسرعة كبيرة و يأخذ حرارة تبخره من جسم الطفل ، و بذلك يُساعد على خفض حرارة الطفل بفعالية.

– احدى طرق خفض حرارة الطفل المعروفة بالطب الشعبي القديم هو استعمالُ زيت الزيتون لدهن الجسم ، فهو يساعد في خفض درجة الحرارة بسرعة و فعالية.

– يمكن استخدام بياض البيض للحد من ارتفاع درجة حرارة الجسم و خفض حرارة الطفل ، حيث يعمل بياض البيض مثل هلام بارد يمكن أن يمتص الحرارة في غضون نصف ساعة ، و أفضل الطرق لاستخدامه وضع قطعة قماش مغموسة في بياض البيض على باطن قدمي الطفل و ارتداء الجوارب للحفاظ عليها.

– ينصح بتناول الثوم كطريقة وقائية لمُحاربة العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم ، حيث إن الثوم فعال في القضاء على الجراثيم و الفطريات، ما يعمل على خفض حرارة الطفل.

– إعطاءُ الطفل الأدوية الخافضة لدرجة الحرارة مثل الباراسيتامول أو الأيبوبروفين ، يفيد في خفض درجة حرارة الطفل وفقا للجرعة المناسبة لعمره ، مع الحرص على عرض الطفل على الطبيب في حال لم تنخفض درجة الحرارة و لم يستجب لجميع الطرق لخفضها.