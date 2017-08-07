10 طرق آمنة لخفض حرارة الطفل - صحيفة صدى الالكترونية

10 طرق آمنة لخفض حرارة الطفل
خفض حرارة الطفل المرتفعة تشكل الهاجس الأكبر للأمهات ، و أشد ما يسبب لهن القلق و التوتر ، و لكن ليس كل ارتفاع في درجة حرارة الطفل شيئاً خطيراً ، و إنما هو جزء من مقاومة الطفل لعدوى أو مرض ، و يمكن اتباع العديد من الطرق الامنة و الصحيحة في خفض حرارة الطفل بالمنزل ، مالم يكن الطفل ما دون الشهر السادس من عمره ، و طالما كان ارتفاع درجة حرارة الطفل يقارب 37.5 درجة مئوية ، حيث يستوجب ذلك مراجعة الطبيب.
– وضع كمادات مُبلّلة بماء فاتر على جبين الطفل ، و التخفيف من ملابس الطفل و اغطيته و ترك الملابس الخفيفة القطنية عليه فقط، و الحرص على تهوية المكان حيث يتواجد الطفل حتى يتم التخلص من البكتيريا و الجراثيم المسببة لارتفاع درجة الحرارة.
– من أفضل طرق خفض حرارة الطفل بالمنزل وضعه في حمام ماء فاتر مع حرص الأم على التواجد بجانبه و عدم وضعه في حمام بارد ، لأن ذلك يشكل صدمة لجسمه و خاصة مع ارتفاع حرارته.
– يجب أن تحرص الأم على الإكثار من السوائل للطفل ، و في حال كان رضيعاً الحرص على إرضاعه سواء أكان طبيعياً أم صناعياً حتى لا يصاب بالجفاف ، لأن الحرارة تعمل على زيادة التعرق و بالتالي خسارة السوائل بشكل أكبر.
– إعطاء الطفل الكثير من الأطعمة المُنعشة للمساعدة في تهدئة الجسم من الداخل الى الخارج و إبقائه رطباً ، و من هذه الأطعمة الخيار و البطيخ و الفواكه التي لديها كمية كبيرة من وجود المياه فيها ، فهذا بدوره يقلل من حرارة الجسم.
– يعتبر خل التفاح احدى الطرق الطبيعية الفعالة في خفض حرارة الطفل في المنزل ، حيث يمكن للأم دهن بطن الطفل بالخل أو إضافة الخل لمياه الكمادة ، و ذلك لأن الخل يخفض درجة حرارة الجسم بسرعة لأن الحامضية تساعد في امتصاص الحرارة من الجلد ، بالإضافة إلى ذلك فهو غني بالمعادن ما يساعد على تجديد المعادن التي تفقد من الجسم بسبب ارتفاع درجة حرارة الطفل .
– يمكن استعمال الكحول الطبي لدهن جسم الطفل ، و ذلك لأن الكحول يتبخر بسرعة كبيرة و يأخذ حرارة تبخره من جسم الطفل ، و بذلك يُساعد على خفض حرارة الطفل بفعالية.
– احدى طرق خفض حرارة الطفل المعروفة بالطب الشعبي القديم هو استعمالُ زيت الزيتون لدهن الجسم ، فهو يساعد في خفض درجة الحرارة بسرعة و فعالية.
– يمكن استخدام بياض البيض للحد من ارتفاع درجة حرارة الجسم و خفض حرارة الطفل ، حيث يعمل بياض البيض مثل هلام بارد يمكن أن يمتص الحرارة في غضون نصف ساعة ، و أفضل الطرق لاستخدامه وضع قطعة قماش مغموسة في بياض البيض على باطن قدمي الطفل و ارتداء الجوارب للحفاظ عليها.
– ينصح بتناول الثوم كطريقة وقائية لمُحاربة العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم ، حيث إن الثوم فعال في القضاء على الجراثيم و الفطريات، ما يعمل على خفض حرارة الطفل.
– إعطاءُ الطفل الأدوية الخافضة لدرجة الحرارة مثل الباراسيتامول أو الأيبوبروفين ، يفيد في خفض درجة حرارة الطفل وفقا للجرعة المناسبة لعمره ، مع الحرص على عرض الطفل على الطبيب في حال لم تنخفض درجة الحرارة و لم يستجب لجميع الطرق لخفضها.
درة البسامي[ عدد التعليقات: 102 ] نشر منذ 33 دقيقة
– (من أفضل طرق خفض حرارة الطفل بالمنزل وضعه في حمام ماء فاتر مع حرص الأم على التواجد بجانبه و عدم وضعه في حمام بارد ، لأن ذلك يشكل صدمة لجسمه و خاصة مع ارتفاع حرارته)
طريقة فعالة جداً….وتخفض الحرارة بشكل سريع…
جَےـنٌےـحًےـ ٱلخٌےـيّےـٱل[ عدد التعليقات: 10092 ] نشر منذ 26 دقيقة
اسرع الطرق الطبيه في خفضها واكثرها امانا
الطفل اقل من سنتين 👈تحميله ادول ١٢٥جرام
اكثر من سنتين 👈تحميله ادول ٢٥٠ جرام
طفل حديث ولاده 👈نصف تحميله ١٢٥جرام
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.بعدها روحوا ع اقرب طوارئ …وفالكم العافيه 👍
جَےـنٌےـحًےـ ٱلخٌےـيّےـٱل[ عدد التعليقات: 10092 ] نشر منذ 19 دقيقة
للتوضيح
ادول هو نفسه 👈باراسيتامول
بس الثاني هو الاسم التجاري المتداول والمدون ع العلبه 😊