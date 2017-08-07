⁠⁠⁠⁠⁠" الجوية العراقية " تعلن تدمير أهدافا لـ " داعش " في تلعفر - صحيفة صدى الالكترونية

بغداد(صدى):

أفادت وزارة الدفاع العراقية اليوم الإثنين، بأن القوات الجوية بالتعاون مع ” المديرية العامة للإستخبارات والأمن ” تمكنت من تدمير أهدافا لتنظيم ” داعش ” الإرهابي في تلعفر بمحافظة نينوى.

وأوضحت الوزارة – في بيان لها- أن قيادة القوات الجوية بعد ورود معلومات دقيقة من المديرية العامة للاستخبارات والأمن نفذت عدة ضربات جوية على مواقع تنظيم ” داعش ” في قضاء تلعفر استهدفت خلالها معملا لتصنيع العبوات الناسفة وآخر لتفخيخ السيارات.

يذكر أن وزارة الدفاع العراقية أعلنت – في وقت سابق اليوم – إنهاء استعداداتها العسكرية لخوض معركتها الجديدة ضد تنظيم داعش في قضاء تلعفر غرب مدينة الموصل بمساندة ميليشيات الحشد الشعبي.