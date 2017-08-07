⁠⁠⁠⁠⁠السلطات الكويتية توقف متهمين تستروا على خلية العبدلي - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الظفيري(صدى):

أوقفت الشرطة الكويتية عددا من المتهمين بالتستر على أفراد خلية العبدلي الهاربين بعد صدور حكم التمييز بحقهم.

وقالت مصادر ، إنه تمت إحالة الموقوفين على النيابة العامة للتحقيق معهم، حول مدى تورطهم في القضية وإسناد التهم المناسبة بحقهم.

وأمر قاضي التجديد، اليوم الاثنين، باستمرار حبس متهمين اثنين بتهمة التستر على الفارين المدانين بقضية العبدلي.

يذكر أن 16 شخصا من المحكوم عليهم في خلية العبدلي تواروا عن الأنظار من بينهم ثلاثة هربوا قبل بدء المحاكمة قبل عام ونصف.