الجيش اليمني يحرر مناطق جديدة غرب تعز - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

تمكن الجيش اليمني، اليوم الإثنين، من تحرير مناطق جديدة غرب مدينة تعز ، بمشاركة عدد من وحدات الأولية العسكرية التابعة لمحور تعز.

وصرح مصدر، أن الجيش نفذ اليوم عملية عسكرية تمكن خلالها من تحرير منطقة الرجمة والجزارين وتبة العسيق أطراف منطقة مدارات باتجاه مصنع السمن والصابون غربي المدينة ، فيما واصلت قوات الجيش تقدمها باتجاه مصنع السمن والصابون وسط تراجع وانسحابات في صفوف المليشيا الانقلابية.