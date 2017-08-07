القوات الحكومية بجنوب السودان استولت على معقل المتمردين - صحيفة صدى الالكترونية

الخرطوم(صدى):

أفادت مصادر إعلامية سودانية اليوم الاثنين بأن القوات الحكومية في جنوب السودان استولت على بلدة باجاك معقل المتمردين على الحدود الإثيوبية فيما تردد أن قوات المعارضة المسلحة الموالية لنائب الرئيس السابق رياك مشار فرت من المنطقة.

وذكر موقع (سودان تريبيون) نقلا عن مصادر وصفها بالمطلعة أن القوات الحكومية استعادت منطقة باجاك الواقعة بالقرب من الحدود الإثيوبية..مشيرا إلى أن حاكم ولاية مايوت بول روتش روم سيصدر بيانا اليوم حول هذا الشأن لأن الجيش يقوم بتطهير المنطقة من أي تواجد للمتمردين.

وأشار الموقع إلى أن المتحدث باسم الجيش الشعبي لتحرير السودان فصيل تعبان دينق ديكسون جاتلواك اتهم المتمردين بإشعال الحرائق في باجاك قبل انسحابهم من المنطقة .. قائلا : ” تلقى العميد كوك دانج قائد مشار في المنطقة أمرا من الجنرال ديلينق كيك بتدمير مخازن الذخائر ؛ مما تسبب في حالة من الفوضى في المنطقة أثناء إجلاء المدينة ” .

وتابع المسؤول العسكري : إن المجموعة المتمردة مسئولة عن الضرر الذي تم بعد فرارها من بلدة باجاك الحدودية دون أية مواجهة.. مضيفا : ” حوالى 3 مخازن مملوءة بقذائف المدفعية أشعلوا فيها النار عمدا .. المتمردون تحت قيادة مشار هم وحدهم المسئولون عن أي خسائر في الأرواح والأضرار الجانبية الناجمة عن قذائف الهاون ” .