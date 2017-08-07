مقتل قائد طالباني في اشتباكات مع قوات الأمن الأفغانية - صحيفة صدى الالكترونية

كابل(صدى):

لقي شخصان مصرعهما ، أحدهما قائد بارز في حركة طالبان يشتهر باسم ” الزرقاوي ” ، خلال اشتباكات مع قوات الأمن في إقليم نانجارهار شرقي أفغانستان.

وذكر المكتب الإعلامي لحكومة إقليم نانجارهار – في بيان نقلته وكالة أنباء ” خامة برس ” الأفغانية اليوم الإثنين – أن اشتباكات بين مقاتلين من حركة طالبان وقوات الأمن اندلعت في حكيمباد بمنطقة خوجاني ، ما أسفر عن وقوع إصابات في الجانبين ، من بينهم اثنان على الأقل من مسلحي طالبان.

وأضاف البيان أن أحد أفراد الشرطة الوطنية الأفغانية قتل أيضًا خلال الإشتباكات ، ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة على التقرير حتى الآن.

تجدر الإشارة إلى أن نانجارهار من بين الأقاليم الهادئة نسبيًا شرقي أفغانستان ، ولكن الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة زادت من نشاط التمرد في بعض أجزاء الإقليم خلال السنوات الأخيرة.