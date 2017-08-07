بالصور.. اختتام سباقات الهجن للمصيف - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

اختتمت اليوم فعاليات سباق الهجن الصيفي بمحافظة الطائف في نسخته الـ 27 الذي نظمه المهرجان الوطني للتراث والثقافة، وذلك على ميدان سمو الأمير سعود بن محمد بن سعود بالعرفاء.

وتكون سباق اليوم من شوطين جاءت على النحو التالي الشوط الأول لهجن ” قعدان جذعان ” ومسافته 7 كيلو مترات.

وجاءت نتائجه على النحو التالي : الأول الراهي لجابر راشد المري، والثاني شاهين لعبدالهادي محمد المري ، والثالث دابس لسفر عقاب الشريف.

والشوط الثاني لهجن ” بكار جذعات ” ومسافته 7 كيلو مترات وجاءت نتائجه على النحو التالي: الأول نهب لفواز مبارك الدوسري و في المركز الثاني الشاهينية لسلمان عبيد الدوسري، ونال المركز الثالث مبلشة لخلف نايف الشمري.

يذكر أن سباقات الهجن للمصيف للعام الحالي 1438هـ نفذت على مدى ثلاثة اسابيع يومي الخميس والسبت من كل أسبوع بواقع تسعة اشواط للهجن السودانيات والجذعان والجذعات والبكار والثنوات والثنيان وزمول وحيل وبإجمالي 27 شوطًا.

حضر السباق جمهور من محبي رياضة الهجن العريقة.