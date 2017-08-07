إلغاء عقوبة الإعدام لمهربي المخدرات في ماليزيا - صحيفة صدى الالكترونية

كوالالمبور(صدى):

قالت وزيرة ماليزية، اليوم الاثنين، إن الحكومة وافقت بالإجماع على إلغاء عقوبة الإعدام في جرائم تهريب المخدرات لكن القرار ما زال ينتظر موافقة البرلمان.

وقالت أزالينا عثمان سعيد الوزيرة في مكتب رئيس الوزراء الماليزي في بيان مكتوب للبرلمان إن الحكومة وافقت على تعديل قانون المخدرات الخطرة لعام 1952 لمنح المحاكم حرية اختيار العقوبة، وعقوبة الإعدام إجبارية في ماليزيا في جرائم القتل وتهريب المخدرات وغيرها.

وقالت أزالينا إن أحكاما بالإعدام صدرت بحق 651 ماليزيا منذ عام 1992 ومعظمها في جرائم مخدرات.

وفي مارس أدرجت منظمة العفو الدولية ماليزيا في المرتبة العاشرة من حيث استخدام عقوبة الإعدام بين 23 دولة طبقت هذه العقوبة العام الماضي.