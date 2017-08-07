السياحة التركية تسجن وتغرم صاحب شقق فندقية تلفظ على سعودي وعائلته - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

كشف رجل الأعمال التركي زيا كوش، رئيس اتحاد وكالات السياحة والسفر في الشرق الأوسط، أن وزارة السياحية التركية استدعت الرجل التركي الذي ظهر في مقطع فيديو معتديًا على سعودي وعائلته، موضحًا أنه صاحب شقق فندقية في مدينة طرابزون التركية.

وأوضح أن التركي اعترف بالاعتداء بسبب إلغاء حجز من قبل السعودي عبر أحد المواقع “ الأونلاين ” شاهده بالصدفة وتلفظ عليه، حيث كانت عقوبته غرامة 25 ألف ليرة تركية أو السجن لمدة عام .

وأوضح أن التركي اعترف بالاعتداء بسبب إلغاء حجز من قبل السعودي عبر أحد المواقع “ الأونلاين ” ، شاهده بالصدفة وتلفظ عليه، حيث كانت عقوبته غرامة 25 ألف ليرة تركية أو السجن لمدة عام .

وجاء ذلك بعد لقائه بمجموعة من الإعلاميين السعوديين في مدينة طرابزون، والتي تشهد العديد من التجهيزات لإقامة الفعاليات من أجل جذب السياح، ومنها السياحة العلاجية، وكذلك فعاليات مهرجان لعبة اليويغا التي تنطلق 14 سبتمبر.

وتُعد طرابزون لؤلؤة ساطعة على البحر الأسود؛ حيث تزهو في بهاء شمال شرق تركيا، والتي تعرف بتراثها الثقافي والاجتماعي؛ ما جعلها واحدة من المدن الساحرة للزائرين من جميع أنحاء العالم، ومن أهم معالمها أنها تضم مسجد غولبهار خاتون وبحيرة أوزنجول وقلعة ومتحف طرابزون والعديد من المواقع الطبيعية الجذابة.

