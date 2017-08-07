مواصفات السيارة المفضلة للرجال - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

عالم السيارات عالم واسع مليء بالتفاصيل التقنية والديناميكة والجمالية، لذا لا يعد اقتناء سيارة جديدة أمر يسيراً عند بعض الرجال، بل يحتاج للكثير من التمحيص في أكثر التفاصيل دقة خاصة للباحثين عن الكمال والاستثنائية في عالم قيادة السيارات.

ويرى علماء النفس بأن العلاقة التي تربط الرجل بسيارته تكاد تكون بقوة علاقته بشريكة حياته في بعض الأحيان. لذا يضع الرجال ضمنيا عدة عوامل لاختيار السيارة التي يرغبون بأن تكون رفيقتهم على الطرقات، لا سيما إذا وقع اختيارهم على إحدى سيارات الرفاهية والفخامة.

فكيف يتفحص الرجال السيارات، وما الذي يولونه اهتمامهم؟ أيحصرون جل اهتمامهم في قوة المحرك و براعة الأداء، أم يلعب التصميم دورا رئيسيا في اختياراتهم؟

يؤكد الخبراء وجود ثلاثة عوامل أساسية لا يغض الرجال النظر عنها أبداً، بل هي التي تدفعهم للاستثمار بمبالغ طائلة لاقتناء سيارتهم ” الحلم ” .

تفاصيل التصميم الداخلي: يبحث الرجل عن الفخامة لا في التصميم الخارجي وهيكل السيارة فقط، بل في فخامة وجودة المواد المستخدمة في التصميم الداخلي في السيارة، ذلك أن الرجال يقضون ساعات طويلة على الطرقات كلما زاد عشقهم لمحبوبتهم. تبدأ هذه التفاصيل من الشعور بالثقة في تصميم مقعد القيادة، وما يمنحه للسائق من فخامة وراحة في آن واحد. لا يسعنا في إطار الحديث عن الفخامة غض النظر عن الموديل الأحدث لسيارة F-PACE من جاكوار، فبنظرة خاطفة إلى المواد المستخدمة في مقصورة السيارة، لا بد للناظر من أن يستشف الأناقة والفخامة بدءاً من مقاعدها الرياضية المصنوعة من جلد ” ويندسور ” المثقب الفخم، إلى التشطيبات الداخلية الأنيقة المطعمة بالألمنيوم لإضفاء روعة على تصميمها المقصورة.

الإضاءة الداخلية: تضفي الإضاءة الداخلية ليلاً على السيارة أجواء تزيدها دفئاً وفخامة. تقدم سيارةF-PACE الجديدة خاصية مميزة تمنح السائق والركاب حرية إضفاء لمساتهم الشخصية على أجواء المقصورة الداخلية عبر عشرة ألوان لأضاءة LED الداخلية التي تنتقل بهم إلى عوالم رائعة من الدفء والفخامة، والتي تتماهى في إظهار جمالية تفاصيل السيارة لأبعد الحدود مما يمنح راكبيها إحساسا بالأناقة والرفاهية في آن.

رشاقة الهيكل والتصميم الخارجي: على الرغم من بحث الرجل الدائم على ما يعكس قوة الأداء، إلا أنه دائم البحث أيضاً عن التصميم الرياضي الذي يعكس رشاقةً وقدرةً على التعامل مع كافة أنواع الطرقات الوعرة منها والسلسة لمنحه الثقة الذي ينشد، لذا تراه يهتم بدقائق تفاصيل التصميم الخارجي.

تمتاز سيارة الدفع الرباعي F-PACE بمظهرها الرياضي العصري وبأناقة خطوطها الخارجية وزواياها الملتوية التي تتسق بسلاسة من سطح السيارة. ينعكس ذات الأمر على تصاميم أضواء LED الأمامية والخلفية التي تتماشى في تألق ساحر مع أقواس العجلات وفتحات التهوية. بالإضافة إلى ذلك، تتميز F-PACE بصلابة هيكلها وخفة وزنه في آن، الأمر الذي يشعر السائق بفضله بقدرة فائقة على التحكم والسيطرة والثبات على الطرقات.

عالم السيارات عالم واسع مليء بالتفاصيل التقنية والديناميكة والجمالية، لذا لا يعد اقتناء سيارة جديدة أمر يسيراً عند بعض الرجال، بل يحتاج للكثير من التمحيص في أكثر التفاصيل دقة خاصة للباحثين عن الكمال والاستثنائية في عالم قيادة السيارات.