كلبان يهجمان على سائحة سعودية وابنتها بجدة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

شهد منتجع سياحي شمال جدة ظهر أمس، هجوم كلبان بلوسيان على سائحة سعودية وابنتها في بهو المنتجع العام أمام الجميع، مما الحق أضرار جسديه ونفسية بهما حيث نقلت السيدة على وجه السرعة للمستشفى ولقد لحقت بها بعض الخدوش والجروح أثناء سقوطها عند هروبها من الكلبين وعند وصولها للمستشفى أسلبت السيدة جنينها حيث كانت حامل وتسبب الفزع الذي لحق بها وسقوطها في إسقاط الجنين وكذلك لحقت بابنتها بعض الأضرار الجسدية من كدمات وخدوش وأضرار نفسية كبيرة إثر خوفها وهروبها.

زوج السيدة ووالد الفتاة تقدم بشكوى لهيئة السياحة مطالبا التدخل السريع كما طالب جهات الاختصاص التدخل لحماية أرواح السائحين متسائلاً كيف تم السماح لصاحب الكلبين باصطحابهما والدخول بهما إلى المنتجع الذي يمتلي بالسياح مما يعطي فكرة سيئة عن السياحة في بلادنا .

فالجميع يناشد ويشجع على السياحة الداخلية وأول أولئك أنا ورغم هذا الموقف إلا أن موقفي تجاه السياحة داخل وطني لم يتغير وأشجع عليها وبقوه مع مناشدتي بمحاسبة المقصر .