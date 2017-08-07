بالفيديو .. شركات تأمين تفوق خسائرها 120مليار دولار في بريطانيا - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

تزداد الهجمات الإلكترونية بصورة مستمرة عالميا،مما يدعوللتعقيد، ما أدى إلى تسجيل شركات عالمية أثر هذه الهجمات على قوائهما المالية.

ولتقريب الصورة وتخيل الخسائر، الهائلة، فإن الخسائر التي تكبدتها الولايات المتحدة جراء إعصار ساندي الذي هز أكبر اقتصاد في العالم عام 2012، توازي تكاليف هجوم إلكتروني عالمي ضخم، والذي يصل بحسب تقرير Lloyds Bank بالمتوسط إلى 53 مليار دولار .

و أظهر التقرير الذي نشره البنك البريطاني بالتعاون مع شركة Cyence التي تساعد شركات التأمين بتقييم المخاطر الألكترونية، هو قرابة 5 مليارات، أما الحد الأقصى فيتجاوز 120 مليار دولار.

وتفوق هذه التكلفة ميزانيات بعض الدول العربية مثل تونس والتي بلغت ميزانية 2016 نحو 14.52 مليار دولار، فيما بلغت قيمة ميزانية عام 2017 نحو 14.1 مليار دولار، وميزانية لبنان للعام الحالي والبالغ نفقاتها 15.7 مليار دولار، وإيراداتها 10.9 مليار ولار، وكذلك السودان التي بإيرادات 12 مليار دولار، ونفقات عند 14.2 مليار دولار.

وفي ظل ازدياد طلب الشركات على التأمين ضد المخاطر الإلكترونية، تواجه شركات التأمين صعوبة بتقدير التعرض المحتمل والخسائر المتعلقة بالهجمات الإلكترونية، حيث يصعب على الشركات تقييم خطر افتراضي وسط تفاقم مخاطر هذه الهجمات ولاسيما مع نقص البيانات التاريخية.