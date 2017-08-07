فيديو نادر للراحل سعود الدوسري في الإذاعة - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

عرض برنامج الراحل الذي يقدم سيرة مشاهير ونجوم وشخصيات من المجتمع السعودي غيّبها الموت، مقطع فيديو قديم للإعلامي سعود الدوسري، من داخل الأستوديو.

يذكر أن الدوسري، شارك في تقديم برامج على شاشة التليفزيون الرسمية في السعودية؛ لكن تجربته لم تستمر طويلا إذ قرر في 1994 الانتقال إلى تليفزيون الشرق الأوسط في لندن لعمل في إذاعة إم بى سى إف إم.

وكان الإعلامي الراحل من بين الشخصيات التي لها حضور بارز ومؤثر ونجحت بترك إرث وأثر كبير وإسهامات جليلة وعظيمة خلال السنوات التي عاشها.