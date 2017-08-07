⁠⁠⁠⁠⁠محكمة مصرية: إعدام 12 إخوانيا بأحداث مطاي - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

قضت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، بإعدام 12 متهما والسجن المؤبد على 157 أخرين في قضية أحداث عنف اندلعت في مدينة مطاي بمحافظة المنيا في 2013 يوم فض اعتصامين لجماعة الإخوان في القاهرة والجيزة.

وكان محتجون غاضبون من فض الاعتصامين تقول السلطات إنهم من أعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان قد أضرموا النار في مركز شرطة مطاي. وقُتل نائب مأمور المركز في الهجوم.

وقالت المصادر إن محكمة جنايات المنيا التي أصدرت الحكم برأت 227 متهما في القضية التي أعيدت فيها محاكمة 396 متهما.