الحياة الفطرية تنفي تصوير فيديو الوعول داخل إحدى محميات الدولة - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أوضحت الهيئة السعودية للحياة الفطرية، أن الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لمجموعة من الأشخاص في منطقة صحراوية يستعدون لطهي الوعول، ليس في محمية الوعول التابعة للدولة والتي تشرف عليها الهيئة.

وأشارت الهيئة، عبر حسابها الرسمي بتويتر، إلى أن المقطع المتداول من مزرعة خاصة يطلق عليها مالكها محمية الوعول.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صورة لنوع من الصيد

يسمى (الوعل) وسط مجموعة من الأشخاص في منطقة صحراوية يستعدون لطهي عدد اثنين من ذلك النوع من الصيد.