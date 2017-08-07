الجزائر ترفض استقبال زعيم إخوان تونس - صحيفة صدى الالكترونية

الجزائر(صدى):

كشف مصدر دبلوماسى جزائرى رفيع المستوى، عن أن الجزائر اعتذرت بصفة رسمية عن استضافتها لزعيم حركة النهضة الإسلامية – الفرع التونسى لجماعة الإخوان الإرهابية – راشد الغنوشى بالجزائر، لافتا الى أنه حتى فى حال زيارته لها فلن يحظى بعد الآن بلقاء الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة، الذى أعتاد الاجتماع به كلما زار الجزائر.

وقال المصدر لموقع ” أنباء تونس ” ، إن هناك مستجدات طرأت مؤخرًا ستحول دون استمرار هذه العلاقة، أو على الأقل ستسهم فى ألا يحظى زعيم حركة النهضة التونسية بلقاءات مع الرئيس الجزائري كما كان الحال من قبل، مرجعا ذلك لحالة التذمر التى أبداها الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى من تكليف جزائرى سابق لـ ” الغنوشى ” بلعب دور وساطة فى الملف الليبى.

وأوضح المصدر، أنه منعًا لأى حرج قد يقع فيه الطرفان، فقد تم إبلاغ الغنوشى بقرار السلطات الجزائرية عبر قنوات رسمية، وشرح له أسباب ذلك، لافتا إلى أن زعيم إخوان تونس تفهم الأمر، وشكر الجزائر، وجدد احترامه الكبير لشخص الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة.