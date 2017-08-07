قطر تمول شيعة البحرين لتنظيم مظاهرات تحريضية ضد المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

فى خطوة تعكس حجم المؤامرات التى تحيكها قطر، كشفت مصادر تمويل الإمارة الراعية للإرهاب فى الشرق الأوسط كيانات وعناصر بحرينية شيعية لتشويه صورة المملكة فى العاصمة البريطانية لندن.

وقالت المصادر إن الدوحة تمول عبر وسطاء، وبدعم إيرانى مفتوح تلك العناصر للتظاهر فى بريطانيا التى تأوى قيادات التنظيم الدولى للإخوان، بهدف الإساءة لسمعة المملكة والزعم بوجود انتهاكات ضد الأقلية الشيعية فى البحرين بالتزامن مع عيد الاستقلال، مشيرة إلى أن نظام تميم بن حمد استأجر معاهد أبحاث داخل لندن لاستضافة رموز الشيعة وتنظيم لقاءات بحضور عدد من الباحثين والخبراء الدوليين الممولين من قطر بهدف الإساءة للدولة الخليجية وكافة دول الرباعى العربى الذى تقوده مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات بخلاف البحرين.

وتابعت المصادر: ” يعتزم تنظيم الحمدين، عبر عملاءه البحرينيين المقيمين فى الخارج تنظيم اعتصام خلال أيام أمام السفارة السعودية لدى لندن، بهدف الإساءة للمملكة وفى محاولة للوقيعة بين الرياض والمنامة، وكذلك النيل من الدور الريادى الذى تلعبه السعودية فى مواجهة تمويل قطر للإرهاب.