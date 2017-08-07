بالصور.. أمير الباحة يستقبل نائب رئيس شركة ارامكو - صحيفة صدى الالكترونية

إبراهيم الزهراني(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الامير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز امير منطقة الباحة بمكتبة بالامارة اليوم نائب رئيس شركة ارامكو لشؤون أرامكو السعودية، المهندس ناصر بن عبد الرزاق النفيسي والوفد المرافق له .

وفِي بداية الاستقبال رحب سموه بالنفيسي ومرافقيه منوها بالدور الكبير للشركة في ادارة الموارد الطبيعية للمملكة ودعم الاقتصاد الوطني بالاضافة الى مساهماتها المجتمعية من خلال مشاركاتها الفاعلة في العديد من البرامج والفعاليات في كافة أنحاء المملكة .

حضر الاستقبال مدير عمليات العلاقات العامة بالشركة طلال المري ومدير عام مكتب سمو امير المنطقة احمد بن صالح السياري ومدير الشؤون الحكومية بالمنطقة الغربية سليمان الجارد ومدير عام العلاقات العامة بالامارة خضر بن عبدالرحمن الغامدي ومدير برامج المواطنة بالشركة خالد الحازمي ومستشار الشؤون الحكومية بالشركة يحي الزهراني .