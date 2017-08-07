خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس جمهورية السودان - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في مقر إقامته بمدينة طنجة بالمملكة المغربية اليوم، فخامة الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان.

وتم خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الأخوية، واستعراض العلاقات بين البلدين الشقيقين

وحضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، ومعالي نائب رئيس الديوان الملكي الأستاذ عقلا بن علي العقلا.

كما حضره من الجانب السوداني، معالي وزير الدولة مدير مكتب فخامة الرئيس حاتم حسن بخيت، وسفير السودان لدى المملكة المغربية سليمان عبدالتواب وعدد من المسؤولين.