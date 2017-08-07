فلكي: اليوم أول موسم مرخيات القلايد وبقي أسبوعان على الحر اللاهب - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق‏ أن اليوم أول موسم مرخيات القلايد، ويتزامن مع أول موسم الكليبين، وعدد أيامه 26 يومًا 13 منه الكليبين و 13 يومًا من سهيل .

وأوضح الزعاق: إن موسم مرخيات القلايد لها ذراعان ,الذراع الأول يغرف من حوض الحر اللاهب والذراع الأخير يغرف من حوض الحر المعتدل ‏أي بقي أسبوعان على الحر اللاهب وسميت مرخيات القلايد بهذا لأسباب هي قيل القلايد جمع قلادة وهي الشمالة التي تشدّ على بطون الإبل في أول النهار، ثم ترتخي في آخره من شدة العطش.