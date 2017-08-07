مهاجم يوفنتوس على ابواب الريال - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالله سعيد(صدى):

فتح نادي ريال مدريد الاسباني أبواب التعاقد مع نجم يوفنتوس الإيطالي باولو ديبالا مستغلا رغبة النادي الإيطالي في ضم لاعب قائمة النادي الملكي.

وأكدت صحيفة “ موندو ديبورتيفو ” الإسبانية، أن رئيس النادي الملكي، فلورنتينو بيريز، أبدى استعداده للتنازل عن الكرواتي ماتيو كوفاسيتش، إضافة لدفع نحو 80 مليون يورو إلى “ السيدة العجوز ” لضم ديبالا.

وأوضحت أن بطل إيطاليا، يرغب في الحصول على أكبر استفادة مالية، من وراء صانع ألعابه الأرجنتيني، ولا يقبل برحيله بأقل من 120 مليون يورو على الأقل.