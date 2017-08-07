بالفيديو والصور.. الكشف عن هيونداي كونا 2018 الجديدة كليا بتقنيات رائدة - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

قطاع الكروس أوفر المدمج الصغير بات يكتظّ بالمزيد من الأعضاء يومًا بعد يوم ويبدو أن الوقت قد حان للغزو الجنوب كوري على القطاع، لذا رحّبوا معنا بالهيونداي كونا 2018 الجديدة كليا.

نتمنى أن يكون حظّ هيونداي سعيدًا مع الكونا، فصانعة السيارات الجنوب كورية أعلنت بها حربًا على أكثر قطاع تنافسية بالأسواق، حيث سينزل موديلها على الساحة لمجابهة نيسان جوك وتويوتا C-HR وهوندا HR-V وجيب رينجيد ورينو كابتور والعديد العديد من المنافسين الأقوياء.

من المقرر أن يتم طرح الكونا بالسوق الجنوب كورية ابتداءً من الشهر الجاري، على أن تصل لأسواق أوروبا في وقت لاحق من العام الجاري، وتنطلق في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ببداية 2018 بأسعار نتوقع أن تبدأ من 65,000 ريال في السعودية.

ماذا عن تصميمها؟

الكونا قد تم تسميتها تيمّنًا بمنطقة ساحلية في جزر هاواي، وهي تأتي بوجه جريء، لذا فهنالك بعض التشابهات لديها مع المنافسين، بينما جسدها عضلي ولديها مصابيح LED بأمامها وخلفها، وعجلاتها مُكتنزة للغاية – لذا هي ببساطة كروس أوفر صغيرة عصرية تسعى بها صانعة السيارات الجنوب كورية لجذب شرائح العملاء الشباب.

أما بالنسبة لداخليتها، فهي تأتي بتصميم أكثر واقعية مما هي عليه خارجيتها لتكون مشابهة للتوكسون وشقيقاتها بمنتجات هيونداي، مع مزيد من الإبداع فيها بالطبع.

وماذا عن مميزاتها التقنية وأدواتها؟

ترى هيونداي أن الأدوات التي ستأتي مع الكونا ستجعلها تحوز على قلوب الشباب، أولئك الذين يسعون للتقنيات المتقدمة، فنظام الترفيه يأتي متضمنًا أندرويد أوتو وآبل كاربلاي مع صوت عالي الجودة وكاميرا خلفية اتصالات 4G وشاشة بثلاث أنواع:5 إنش و7 إنش و8 إنش.

وللمرة الأولى بقطاعها، تأتي الكونا بشحن لاسلكي للهاتف الذكية مع نظام ينبّهك عندما يكون مشحونًا بالكامل، أو لو تركته في السيارة أثناء خروجك منها، وهنالك ميزة جديدة أخرى ألا وهي شاشة العرض العلوية المجمّعة وهي عبارة عن قطعة زجاج قابلة للسحب تختبيء خلف عدادات القياسات عندما لا تستخدم، والمعلومات التي تعرض عليها تتضمن السرعة وإرشادات الملاحة ورسائل تنبيه مغادرة الحارة، والبيانات الصوتية.

أما بالنسبة للسلامة، فالكونا ستكون متاحة بعديد من الأنظمة الفعّالة والتي تعمل بالتكامل مع الكاميرا الأمامية والرادار لتأتي بمساعد تفادي الصدامات الأمامية، مساعد البقاء في الحارة، مساعد رفع إشعاع المصابيح، التحذير المنبّه للسائق، مراقبة البقعة العمياء، استشعار المركبات التي قد تحدّ من الرؤية أثناء القيادة على سرعات عالية، مراقبة حركة المرور الخلفية.

ماذا عن الأُسُس ومواصفات مولدات الطاقة؟

الكونا مبنية في أُسُسها على منصة جديدة بالكامل ستتشاركها مع كيا ستونيك القادمة، لتأتي بأبعاد 4,165 ملم للطول و1,800 ملم للعرض و1,550 ملم للارتفاع، وقاعدة عجلات 2,6000 ملم.

وتدّعي هيونداي أنّها حسّنت تخطيط أسفل الأرضية للكونا، شاملا نظام الدفع الرباعي المتوفر ونظام العادم ومكونات التعليق الهوائي للسماح بأرضية أكثر انخفاضًا ورشاقة، وللدخول للأمتعة بشكل أكثر سلاسة، إلى جانب إتاحة طيّ مقاعدها الخلفية لإضافة مزيد من المساحة للتخزين.

وغالبية الأسواق سيكون فيها المحرك القياسي استنشاق هواء 2 لتر 4 سلندر قوة 147 حصان و179 نيوتن.متر من عزم الدوران موصول بجير أوتوماتيكي من 6 سرعات، لتتسارع به الكونا من الصفر وحتى 100 كيلومتر خلال 10 ثوان مع سرعة قصوى 194 كيلومتر في الساعة.

وهؤلاء الباحثين عن مزيد من القوة، سيكون بإمكانهم الحصول على محرك توربيني 1.6 لتر بقوة 175 حصان و265 نيوتن.متر من عزم الدوران موصول بجير ذو مقبض مزدوج من 7 سرعات لتتسارع به الكروس أوفر المدمجة من الصفر وحتى 100 كيلومتر خلال 7.7 سرعة مع سرعة قصوى 210 كيلومتر في الساعة.

كما سيتاح للعملاء الأوروبيين الحصول على محرك توربيني 1 لتر 3 سلندر قوة 118 حصان و172 نيوتن.متر من عزم الدوران موصول بجير يدوي من 6 سرعات، يُعطي الكونا تسارعًا من الصفر وحتى 100 كيلومتر خلال 12 ثانية، مع سرعة قصوى 181 كيلومتر في الساعة، إلى جانب نسخة بمحرك ديزل 1.6 لتر لبعض الأسواق المتضمنة أوروبا.