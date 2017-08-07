مصر تنفي استخدام أدوية فيروس " سي " منتهية الصلاحية بالتأمين الصحي - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

نفت وزارة الصحة ما أثير مؤخراً عن استخدامها أدوية معالجة لمرضى فيروس ” سي ” منتهية الصلاحية بالتأمين الصحي مؤكدة بأنها أنباء مضللة .

وأكدت الوزارة أن أدوية مرضي فيروس ” سي ” المتوفرة داخل المستشفيات الحكومية ووحدات التأمين الصحي آمنة تمامًا وصلاحيتها سارية حيث أن الوزارة حريصة كل الحرص على صحة وسلامة المواطن المصري وتعمل بشكل مستمر على توفير الأدوية بعد التأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات المطبقة عالمياً.

وأشارت الوزارة أن السبب وراء انطلاق تلك الشائعة يرجع إلى طلب الشركة الأمريكية المنتجة لمستحضر ” كلاتازيف ” أقراص، والمستخدم في علاج مرضى فيروس “سي”، بمد صلاحية هذا المستحضر لفترة أطول وذلك بعد قيامها بإجراء الدراسات العلمية العالمية لها في هذا الشأن .

وأوضحت الوزارة أنها لم توافق على الفور على طلب الشركة الأمريكية بمد صلاحية مستحضر ” كلاتازيف ” أقراص إلا بعد عرض الأمر على اللجنة العلمية المختصة للثبات بالإدارة المركزية لشئون الصيدلة، والتي تتكون من أساتذة متخصصين من كليات الصيدلة وتختص بالبت في قبول أو رفض الطلب المقدم من أي شركة بمد فترة الصلاحية لأى مستحضر دوائي، مؤكدة أن تلك اللجنة قد أقرت بعد الدراسة العلمية في محضرها في مارس الماضي ، بمد صلاحية مستحضر “كلاتازيف” أقراص من 24 شهر إلى 30 شهر.