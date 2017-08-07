بالفيديو.. مؤذن الحرم المكي يطمئن محبيه على حالته الصحية - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا، للشيخ أحمد عبد الله بصنوي مؤذن الحرم المكي، يطمئن من خلاله محبيه على صحته، وذلك بعد تعرض الشيخ لوعكة صحية.

وكشف المقطع الناشط وهو جالس مع الشيخ بصنوي أثناء زيارته له، مؤكداً أن حالته الصحية تحسنت بفضل دعوات المحبين.

وأعرب الشيخ عن سعادته بالزيارة والحرص على الاطمئنان على صحته، وقدم تحيته وسلامه للجميع .