توقيف هندي حاول تهريب شيكولاته محشية بالذهب - صحيفة صدى الالكترونية

عبده أبوالفضل(صدى):

ضبطت سلطات مطار القاهرة اليوم الإثنين أغرب محاولة لتهريب ذهب حيث قام راكب هندى بتغليف كمية من الذهب بالشيكولاته داخل علبة بحقيبته لدى سفره إلى بلاده وتم القبض عليه وإتخاذ الإجراءات القانونية ضده ..

وقالت مصادربمطار القاهرة أنه أثناء إجراءات سفر ركاب رحلة مصر للطيران رقم 968 والمتجهة إلى مومباى بالهند إشتبه ” محمد حمدى ” أمين الشرطة المعين على بوابة السفر حيث أوضح جهاز فحص الحقائب وجود أجسام معتمة بداخل الحقيبة وأمام المقدم ” مصطفى الجندى ” رئيس نوبتجية الشرطة تم فتح حقيبة الراكب وتبين وجود علبة شيكولاته بداخلها قطعتين محشية بالذهب وأمر اللواء ” طه بيومى ” مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد الراكب .