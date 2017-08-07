تعرف على أهمية استخدام المياه المقطرة لمبرد السيارة - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تتواجد أنظمة التبريد في كل عناصر في الحياة من أجل تصريف الحرارة، فالإنسان يتعرق والحواسيب فيها شرائح من الألومينيوم، بعض الحيوانات تمد لسانها.

وتعتمد السيارة على الردييتر والذي بدوره يحتاج إلى سائل يعتبر أهم عنصر في دورة التبريد كلها. هذا السائل المهم طعمه حلو ورائحته مميزة أيضاً إلا أنه سام جداً، من هنا قامت شركات التصنيع بإضافة مواد مُرّة كي لا تشربه الحيوانات إذا تسرب.

يتكون سائل التبريد المركّز من خمسة عناصر أساسية:

مادة الغلايكول (تقريباً 90 إلى 95 %) تتجمد في درجات حرارة منخضفة جداً -65 وتغلي تقريباً عندما تصل حرارتها إلى 140 درجة مئوية.

مواد مساندة (1 إلى 4%) تحمي دائرة التبريد من الداخل.

مياه (1 إلى 3%).

مانع رَغَوي لعدم تكون الفقاعات داخل الردييتر.

لون لأن الغلايكول مادة شفافة.

جميعنا يعلم بأن المياه تتجمد عند حرارة 0 وتغلي عند حرارة 100، إلا أنه عليك أن تعلم بأن المياه ولو وضعت في دائرة مضغوطة ستغلي عند وصولها لـ120 درجة مئوية لكن ولو تمت إضافة الغلايكول ستغلي المياه عند درجة 140. أما بالنسبة للحرارة المنخضفة فمع الغلايكول ستتجمد المياه عن وصولها إلى -65 درجة، لذلك وضع مياه شرب أو مياه مقطرة ليس بالأمر الجيد أبداً فالسائل هنا سيغلي عند أبسط درجات الحرارة وعند أبسط جهد يقوم به المحرك.

من هنا ولو أردت استخدام سائل لردييتر السيارة لا تتأخر في الاعتماد على المنتج الأصلي من الشركة وابتعد عن المياه العادية والمقطرة.