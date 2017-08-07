" الداخلية " تكشف عن أسماء 3 مطلوبين سلموا أنفسهم للجهات الأمنية - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، عن تسليم 3 مطلوبين أنفسهم للجهات الأمنية من قائمة الـ23 مطلوبا المعلن عنهم.

وقالت الداخلية إن الثلاثة الذين بادروا بتسليم أنفسهم، هم: (محمد عيسى اللباد “ سعودي الجنسية ” ، ورمزي محمد جمال “ سعودي الجنسية ” ، وعلي حسن آل زايد “ سعودي الجنسية ”).

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم أخذ مبادرتهم بتسليم أنفسهم في الاعتبار ومعاملتهم وفق الأنظمة المرعية بالمملكة، مضيفة: “ نعلن ذلك لنجدد الدعوة لكافة المطلوبين للجهات الأمنية ممن سبق الإعلان عنهم إلى المبادرة بتسليم أنفسهم ”.

وحذرت الداخلية كل من يأوي أو يتستر على المطلوبين أو يوفر لهم أي نوع من المساندة من مغبة الوقوع تحت طائلة المسؤولية.