تعليم الباحة ينفذ خطة للعناية بنظافة مدارس المنطقة - صحيفة صدى الالكترونية

إبراهيم الزهراني(صدى):

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة خطة متكاملة للعناية بنظافة المدارس بعنوان ” مدرستي نظيفة ” ، وذلك ضمن جهود الإدارة للاستعداد للعام الدراسي الجديد 1438 – 1439 هـ.

وهدفت الخطة إلى المحافظة على بيئة العمل التعليمي بمدارس البنين والبنات وتهيئتها بالوجه الملائم قبل بدء العام الدراسي، وذلك بتوجه فرق النظافة منذ مطلع هذا الأسبوع إلى مختلف المدارس وفق برنامج زمني محدد، ويشرف على تنفيذه 10 مشرفين ميدانيين، وينفذه ما يقارب 420 عاملاً من عمّال الشركة الموكل لها أعمال النظافة بالمدارس.

وتضمنت الخطة نظافة مرافق المدارس بما فيها الممرات وخزانات المياه الأرضية والعلوية وقاعات التعلم والفناء المدرسي الداخلي والخارجي ومختلف مرافق المبنى.

وأوضح المشرف على المشاريع التعليمية عبدالعزيز الزهراني أن الإدارة خصصت فرقتين ميدانيتين من عمال النظافة لكل مكتب تعليم بالمنطقة تضم 84 عاملاً لكل مكتب يتوزعون في المدارس لتنفيذ أعمال النظافة وبإشراف ميداني من مشرفي النظافة في القطاعات مزودين بكافة التجهيزات الملائمة لأداء مهامهم على الوجه الأمثل كالسيارات ومكائن التنظيف وأدوات ومستحضرات النظافة موضحا أن العمل مستمر لتهيئة جميع المدارس خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وكان مساعد المدير العام للخدمات المساندة المكلف عمر هجاد عمر قد دشن الحملة بعقد اجتماع موسع مع المشرفين المتابعين لأعمال النظافة تابع خلاله خططهم لإنجاز عمليات التأهيل والنظافة للمباني التعليمية ووقف على البرنامج الزمني المعد لذلك وحثهم على التنفيذ وفق المعايير والاشتراطات المحددة.

من جانبه أكد المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة سعيد بن محمد مخايش أهمية إنهاء أعمال التأهيل والنظافة للمباني المدرسية والنظافة قبل انطلاقة العام الدراسي الجديد، حاثاً الفريق المشرف على الأعمال إلى المتابعة الدقيقة لمستوى التنفيذ وفق المعايير المحققة لجودة التنفيذ وسرعة الإنجاز وكذلك ضبط جودة الأداء في تنفيذها عن طريق رفـع مستوى الإشراف عليها مع الالتزام بمواصفات النظافة حتى تكون جاهزة لاستقبال الطلاب والطالبات منذ اليوم الأول.