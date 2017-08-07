حرمان الفيصلي الأردني من المشاركة في البطولة العربية 5 سنوات - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

استبعد الاتحاد العربي برئاسة الأمير تركي، فريق الفيصلي الأردني من المشاركة في البطولة العربية لمدة 5 أعوام بعد الأحداث التي افتعلها الفريق الأردني في نهائي البطولة بالأمس وهجومه على حكم اللقاء إبراهيم نور الدين في البطولة التي استضافتها مصر في الفترة من 22 يوليو وحتى 6 أغسطس.

وخسر الفيصلي الأردني من الترجي التونسي بنتيجة 3/2 في نهائي البطولة العربية في المباراة التي جمعتهما أمس على ملعب الإسكندرية.

وقرر الاتحاد العربي إيقاف بعض لاعبي الفيصلي الأردني وتوقيع غرامات مالية عليهم عقب أحداث العنف التي بدرت منهم فور خسارتهم أمس من فريق الترجي التونسي.

كما سيخاطب الاتحاد العربي نظيره الاتحاد الأسيوي لتنفيذ هذه العقوبات على لاعبي فريق الفيصلي الأردني.