بالصور.. جينيسيس تٌنافس صانعات السيارات الألمانية - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

كشفت جينيسيس عن رغبتها بتأسيس مصداقية قوية لعلامتها التجارية لكي تتمكن من منافسة مرسيدس بنز وبي إم دبليو وأودي ، يأتي ذلك في أعقاب الكشف عن كونسيبت إس يو في GV80 في معرض سيارات نيويورك 2017 .

وقد اجرت كار أدفايس لقاءا مع مانفريد فيتئجيرالد مدير جينيسيس التنفيذي وذكر أنّ تأسيس مصداقية للعلامة التجارية هي أولويته القصوى وصحيح أننا لسنا بهذا المجال لأجل أن نخسر المال ولكن على المدى القصير فهو ليس بأولوية لنا على الإطلاق.

“ لو فكرنا بالمال سنشُتّت، إننا نركز حاليا على إظهار كفاءتنا في التصميم وما يمكن أن نقدمه للعميل من خدمات وتجارب قيادة فريدة من نوعها ”

وذراع هيونداي الفاخرة والتي أصبحت علامة تجارية تُدعى جينيسيس مؤخرًا، لديها طموح جريء للمستقبل وتخطط لإضافة سيارتين رياضيتين متعددتي الأغراض وسيدان صغيرة وسبورت كوبيه بخط إنتاجها بحلول 2020.

“ كافة المنافسين يتطلعون لتوسعة خطوط الإنتاج وزيادة الربحية والمبيعات، إننا لم نصل لهذه المرحلة بعد، فعملاتنا التجارية عُمرها لا يتعدى الـ 15 دقيقة، وهذا يجب أن يعطيك فكرة عن أهدافنا على المدى المتوسط والطويل، والآن أولويتنا في أن يتم الاعتراف بنا كمنافس حقيقي لديه مصداقية بالأسواق، وهذا هو بالضبط ما نحاول فعله حاليا ”.