وجبات جامعة أم القرى تجامل الوافدين وتثير غضب المواطنين - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

وفر مطعم جامعة أم القرى وجبات للطلاب بأسعار مخفضة، مدعومة من عمادة شؤون الطلاب.

وأوضحت الجامعة، أن قيمة وجبة الإفطار 3 ريالات للسعوديين، وريالر فقط للوافدين، أما قيمة وجبة الغداء 7 ريالات للسعوديين، وريالان للوافدين.

ويفتح المطعم أبوابه في الإفطار من الساعة الثامنة صباحا إلى العاشرة صباحا، وفي الغداء من الحادية عشرة والنصف صباحا حتي الثانية ظهرا.

وتباينت ردود أفعال المغردون، حيث قال البعض أنه من المفترض أن تقدم الوجبات للسعوديين بأسعار أقل من للوافدين.