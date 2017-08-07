وجبات جامعة أم القرى تجامل الوافدين وتثير غضب المواطنين - صحيفة صدى الالكترونية

وجبات جامعة أم القرى تجامل الوافدين وتثير غضب المواطنين
وفر مطعم جامعة أم القرى وجبات للطلاب بأسعار مخفضة، مدعومة من عمادة شؤون الطلاب.
وأوضحت الجامعة، أن قيمة وجبة الإفطار 3 ريالات للسعوديين، وريالر فقط للوافدين، أما قيمة وجبة الغداء 7 ريالات للسعوديين، وريالان للوافدين.
ويفتح المطعم أبوابه في الإفطار من الساعة الثامنة صباحا إلى العاشرة صباحا، وفي الغداء من الحادية عشرة والنصف صباحا حتي الثانية ظهرا.
وتباينت ردود أفعال المغردون، حيث قال البعض أنه من المفترض أن تقدم الوجبات للسعوديين بأسعار أقل من للوافدين.
نريد اقالة مدير شوون الطلاب وفسخ عقد الشركة[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 1 ساعة
في بلدنا ونتعامل معاملة المنبوذين
بلادنا كمنازلنا ملكنا ، نريد من الجامعة فسخ العقد مع الشركة .
نريد تدخل نزاهة و وزارة التعليم وإقالة مدير شوون الطلاب ، هذا الرد الوحيد الذي يرضي كرامتنا التي اهانوها في بلادنا
سامح باشه[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 49 دقيقة
أحسبوها معي حسبة معلم
وجبة الغداء للسعوديين 7 ريال وللأجانب 2ريال الفرق = 5 ريال
وجبة الإفطار 3 ريال للسعوديين و 1 ريال للأجانب الفرق = 2 ريال
طبعا العشاء غير موجود = صفر
5 + 2 = 7 ريال في اليوم ..لو أعتبرنا أن هناك فقط 1000 أجنبي
إذا يوميا 7 الاف ريال …….. لو أعتبرنا أن في الشهر 22 يوم دوام
إذغ 7000 * 22 = 154 الف ريال شهريا ………. لو اعتبرنا أن الدوام فقط 9 أشهر
154000* 9 = 1386000 .. مليون وثلاث مئة وستة وثمانية الف سنويا ..ألسنا اولى بها وسلامتكم
مغرد[ عدد التعليقات: 197 ] نشر منذ 8 دقائق
الا ن اطردوا الا جا نب حتى مزارع التمور بالقصيم مسرطنه من اسبابهم يبون ينتقمون من السعوديين مسلمينها الا فغان الشيعه والبا كستا نيين طيب ايش رايكم السعوديين يا خذون اقا ما ت احسن