 بالفيديو.. رموز في السيارات لا يعلم المعظم معناها - صحيفة صدى الالكترونية

  • الإثنين 7

    أغسطس

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بالفيديو.. رموز في السيارات لا يعلم المعظم معناها

بالفيديو.. رموز في السيارات لا يعلم المعظم معناها
أماني الغامدي(صدى):

هناك بعض الرموز التي نجدها في السيارات والتي لايعرف أغلبنا معناها , وهي كالتالي :

– 4×2 : يعني هذا الرمز أن السيارة دات الدفع الثنائي ، Four by two

– 4×4 : هذا الرمز الجميع يعرفه وهو الدفع الرباعي ، Four by four

– 4WAL : هذا الرمز يخبرنا أن السيارة تعمل على نظام غلق أربع عجلات 4 Wheel Anti Lock brake

– 4WD : هذا الرمز يخبرنا بـأن السيارة دات الدفع الرباعي ، Four-wheel drive

– A/C : هذا رمز المكيف وهو اختصار لـ Air Conditioner

– ABC : هذا رمز التحكم الايجابي في جسم السيارة وهو اختصار لـ Active Body Control

– ABS : هذا رمز نظام مانع غلق العجلات ، وهو اختصار لـ Antilock braking system

– AC : وتعني تيار متردد وهي اختصار لـ Alternating Current

– ACU : وتعني ، وحدة التحكم في الوسادة الهوائية وهي اختصار لـ Airbag Control Unit

– AEB : وتعني فرامل الطوارئ الذاتية ، وهي اختصار لـ Autonomous Emergency Braking

شاهد التقرير من خلال الفيديو التالي :


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 379 ] نشر منذ 18 دقيقة

4*4 ~

A/c ~

ذولا عرفتهم واظن كل الشعب يعرفهم ~

اما الباقي يبي لها حفظ 😅~

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