بالفيديو.. رموز في السيارات لا يعلم المعظم معناها - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. رموز في السيارات لا يعلم المعظم معناها
هناك بعض الرموز التي نجدها في السيارات والتي لايعرف أغلبنا معناها , وهي كالتالي :
– 4×2 : يعني هذا الرمز أن السيارة دات الدفع الثنائي ، Four by two
– 4×4 : هذا الرمز الجميع يعرفه وهو الدفع الرباعي ، Four by four
– 4WAL : هذا الرمز يخبرنا أن السيارة تعمل على نظام غلق أربع عجلات 4 Wheel Anti Lock brake
– 4WD : هذا الرمز يخبرنا بـأن السيارة دات الدفع الرباعي ، Four-wheel drive
– A/C : هذا رمز المكيف وهو اختصار لـ Air Conditioner
– ABC : هذا رمز التحكم الايجابي في جسم السيارة وهو اختصار لـ Active Body Control
– ABS : هذا رمز نظام مانع غلق العجلات ، وهو اختصار لـ Antilock braking system
– AC : وتعني تيار متردد وهي اختصار لـ Alternating Current
– ACU : وتعني ، وحدة التحكم في الوسادة الهوائية وهي اختصار لـ Airbag Control Unit
– AEB : وتعني فرامل الطوارئ الذاتية ، وهي اختصار لـ Autonomous Emergency Braking
شاهد التقرير من خلال الفيديو التالي :
جَےـنٌےـحًےـ ٱلخٌےـيّےـٱل[ عدد التعليقات: 10087 ] نشر منذ 1 ساعة
خلونا نتعلم يمكن نسوق 😂😊
جَےـنٌےـحًےـ ٱلخٌےـيّےـٱل[ عدد التعليقات: 10087 ] نشر منذ 1 ساعة
ماعرفت الا رمزين 😊
اشوى عندي ثقافه بالسيارات 👍
همس ~[ عدد التعليقات: 379 ] نشر منذ 18 دقيقة
4*4 ~
A/c ~
ذولا عرفتهم واظن كل الشعب يعرفهم ~
اما الباقي يبي لها حفظ 😅~