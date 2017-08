بالفيديو.. رموز في السيارات لا يعلم المعظم معناها - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

هناك بعض الرموز التي نجدها في السيارات والتي لايعرف أغلبنا معناها , وهي كالتالي :

– 4×2 : يعني هذا الرمز أن السيارة دات الدفع الثنائي ، Four by two

– 4×4 : هذا الرمز الجميع يعرفه وهو الدفع الرباعي ، Four by four

– 4WAL : هذا الرمز يخبرنا أن السيارة تعمل على نظام غلق أربع عجلات 4 Wheel Anti Lock brake

– 4WD : هذا الرمز يخبرنا بـأن السيارة دات الدفع الرباعي ، Four-wheel drive

– A/C : هذا رمز المكيف وهو اختصار لـ Air Conditioner

– ABC : هذا رمز التحكم الايجابي في جسم السيارة وهو اختصار لـ Active Body Control

– ABS : هذا رمز نظام مانع غلق العجلات ، وهو اختصار لـ Antilock braking system

– AC : وتعني تيار متردد وهي اختصار لـ Alternating Current

– ACU : وتعني ، وحدة التحكم في الوسادة الهوائية وهي اختصار لـ Airbag Control Unit

– AEB : وتعني فرامل الطوارئ الذاتية ، وهي اختصار لـ Autonomous Emergency Braking

