مذكرة مسربة عن الرواتب تثير الجدل - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

سرب أحد المواقع الإخبارية مذكرة داخلية لشركة جوجل تبرر فيها فرق الرواتب بين الرجال والنساء العاملين في المؤسسة، مما أثار الجدل بعد نشرها.

وفي هذا الصدد قالت صحيفة الإندبندنت البريطانية إن هذه المذكرة تسرد تبريرات لفروق الرواتب بين الرجال والنساء، مؤكدة أن هذه الفروق هي بسبب الاختلافات البيولوجية بين الرجال والنساء، ولا سيما في المستويات العليا من الإدارة واصفة الأمر بالطبيعي ومؤكدة أنه لا علاقة له بالتمييز الجنسي.

وقد كتب المذكرة أحد المهندسين في الشركة مطالبا بضرورة وقف نمط التفكير الافتراضي بأن فروق الرواتب بين الرجال والنساء يعد وجها من وجوه التمييز.

وقد لقيت المذكرة ذات العشر صفحات دعما من لدن عدد من العاملين في الشركة، بينما استنكرها عدد آخر لدرجة أن إحدى العاملات وهي مبرمجة حواسيب أكدت أنها تفكر جديا في الاستقالة إذا لم تتخذ الإدارة قرارات حاسمة بخصوص ما ورد في هذه المذكرة.

وتقول الإندبندنت إن هذا الجدل يأتي في وقت تواجه فيه الشركة تحقيقات جدية تجريها الحكومة الامريكية بشأن شكاوي تلقتها حول فروق الرواتب بين الرجال والنساء وتسعى للتأكد من أن هذه الفروق لا تعبر عن تمييز جنسي بين الرجال والنساء.