سياحة المدينة تنظم مبادرة اجتماعية للحد من ظاهرة التدخين‬ - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

نظم فريق فن التطوعي بالمدينة المنورة بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة , مبادرة اجتماعية موجهة للأهالي بعنوان ” الحياة أنقى ” بهدف الحد من ظاهرة التدخين , وذلك بمقر محطة سكة حديد الحجاز .

وحملت المبادرة عدداً من البرامج التوعوية بأضرار التدخين بالإضافة إلى الحديث عن الأسباب التي تقود الشباب للوقوع ضحايا هذه الآفة الخطيرة , و شرح الأساليب الصحيحة للإقلاع عن هذه العادة , إلى جانب استعراض دور الجمعيات الخيرية و العيادات العلاجية التي تساعدهم للإقلاع عن التدخين .