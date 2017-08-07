سياحة المدينة تنظم مبادرة اجتماعية للحد من ظاهرة التدخين‬ - صحيفة صدى الالكترونية

سياحة المدينة تنظم مبادرة اجتماعية للحد من ظاهرة التدخين
نظم فريق فن التطوعي بالمدينة المنورة بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة , مبادرة اجتماعية موجهة للأهالي بعنوان ” الحياة أنقى ” بهدف الحد من ظاهرة التدخين , وذلك بمقر محطة سكة حديد الحجاز .
وحملت المبادرة عدداً من البرامج التوعوية بأضرار التدخين بالإضافة إلى الحديث عن الأسباب التي تقود الشباب للوقوع ضحايا هذه الآفة الخطيرة , و شرح الأساليب الصحيحة للإقلاع عن هذه العادة , إلى جانب استعراض دور الجمعيات الخيرية و العيادات العلاجية التي تساعدهم للإقلاع عن التدخين .
مغرد[ عدد التعليقات: 198 ] نشر منذ 46 دقيقة
والله لو قلتوا المخدرات افه كان افضل تصرفون وتعب واخيرا على دخان اعطوها المستحقين تحاربون الدخان والمخدرات منتشره