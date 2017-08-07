 سياحة المدينة تنظم مبادرة اجتماعية للحد من ظاهرة التدخين‬ - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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سياحة المدينة تنظم مبادرة اجتماعية للحد من ظاهرة التدخين‬

سياحة المدينة تنظم مبادرة اجتماعية للحد من ظاهرة التدخين‬
نايف السالم(صدى):

نظم فريق فن التطوعي بالمدينة المنورة بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة , مبادرة اجتماعية موجهة للأهالي بعنوان ” الحياة أنقى ” بهدف الحد من ظاهرة التدخين , وذلك بمقر محطة سكة حديد الحجاز .

وحملت المبادرة عدداً من البرامج التوعوية بأضرار التدخين بالإضافة إلى الحديث عن الأسباب التي تقود الشباب للوقوع ضحايا هذه الآفة الخطيرة , و شرح الأساليب الصحيحة للإقلاع عن هذه العادة , إلى جانب استعراض دور الجمعيات الخيرية و العيادات العلاجية التي تساعدهم للإقلاع عن التدخين .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 198 ] نشر منذ 46 دقيقة

والله لو قلتوا المخدرات افه كان افضل تصرفون وتعب واخيرا على دخان اعطوها المستحقين تحاربون الدخان والمخدرات منتشره

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