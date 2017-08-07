بالصور.. أنثى الأسد ترضع فهد صغير - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

تظل الأمومة هي الأمومة حتى في عالم الحيوان حيث خلق الله هذا العالم مليء بعجائب وغرائب خلقه، فيه الأليف والمُفترس والقوي والضعيف، ولكن بالنهاية غريزة الأمومة والرحمة تملأ عالمهم الفوضوي هذا على عكس ما يتوقعه البشر.

ومن المعروف أن الأسود عادةً ما تلتهم ما يقع أمامها من فريسة، لا تضع في الحسبان ماذا تكون فريستها على قدر تركيزها في الوصول للهدف، وكما معروف في عالم الحيوان أن الفهود منافسة قوية للأسود في الصيد والسباق بإفتراس الهدف، حتى يصل الأمر بينهم إلى أن كلا منهم يفترس الآخر.

وعلى عكس المألوف، قامت أنثى أسد برعاية فهد صغير في حديقة سفاري في تنزانيا وإرضاعه كأنه أحد أشبالها الصغار على مسافة كيلو متر بعيدًا عن عرينها.

وانتشرت الصور على مواقع التواصل الإجتماعي لتثير دهشة الجميع لما شاهدوه من عطف ورعاية غير متوقعة من أنثى الأسد للفهد الصغير، متسائلين عن والدة الفهد وأين توجد في هذه اللقطة الفريدة.

وأكد خبراء في مجال الحياة البرية أن واقعة إرضاع أنثى الأسد للفهد الصغير والإهتمام به سابقة هي الأولى من نوعها، كما نوهوا عن ضرورة البحث عن الفهد الصغير وإرجاعه لوالدته وهذا سيكون أفضل من بقائه مع أنثى الأسد فترات طويلة.