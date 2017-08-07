دراسة حديثة: تأخر الإنجاب يٌطيل عمر المرأة - صحيفة صدى الالكترونية

دراسة حديثة: تأخر الإنجاب يٌطيل عمر المرأة
كشفت دراسة برتغالية حديثة النقاب عن أن تأجيل الإنجاب له فوائد لا يعرفها أحد بالنسبة للمرأة وهي إطالة عمرها.
وقال القائمون على الدراسة من جامعة كويمبرا أن أبحاثهم أثبتت أن المرأة التي تنجب في مرحلة الثلاثينات من العمر يكون عمرها أطول من التي تنجب أطفالها في سن مبكرة.
وقارن الباحثون متوسط العمر المتوقع لنساء متقدمات في العمر مع السن الذي أنجبن فيه أولادهن، فوجدوا أن اللاتي أنجبن في الثلاثينات تزيد توقعات بقائهن على قيد الحياة لسنوات أطول ممن أنجبن في مرحلة المراهقة أو العشرينات.
ورغم النصائح التي يقدمها بعض الخبراء للمرأة بضرورة عدم تأجيل الحمل والإنجاب حتى سن متأخرة لكيلا تواجه صعوبات تتعلق بالتبويض، فإن هذه الدراسة الجديدة تركز على جانب إيجابي لهذا الأمر هو أن المرأة التي تحمل في سن متأخرة تكون لديها الفرصة للحياة فترة أطول.
وقال الباحثون إن المرأة التي تنجب في وقت متأخر تزيد فرص تمتعها بعمر أطول مقارنة بالأخريات، فالجينات التي تسمح بالحمل المتأخر تفيد في إطالة متوسط عمر المرأة. واستندت الدراسة إلى فحص بيانات تتعلق بموعد الإنجاب ومتوسط العمر المتوقع لنساء من جميع دول الاتحاد الأوروبي.
جَےـنٌےـحًےـ ٱلخٌےـيّےـٱل[ عدد التعليقات: 10087 ] نشر منذ 1 ساعة
اعمار امة محمد مابين الستين والسبعين 👈الى سلة المهملات هذه 😤الدراسه
جَےـنٌےـحًےـ ٱلخٌےـيّےـٱل[ عدد التعليقات: 10087 ] نشر منذ 1 ساعة
الفلبينيات مايخلفن الا بعد ٣٥ سنه
يقولن حنا مانبي الا اثنين بيبي كفايه
واول العمر مانبي مسؤوليه 😕
هالدراسه اشك انها من الفلبين 🤔
كذبه مو من البرتغال 👈[بورتوقيز]
🕯د̯͡ي̯͡م̯͡🌨[ عدد التعليقات: 6468 ] نشر منذ 1 ساعة
اللي يعجبني فيك ياجنح الخيال إنك « واقعية » عكس معرفك تمامًا
والإنسان العاقل يستمد الحقائق من الكتاب و السنة ف أي موضوع يشكل عليه.
أما الدراسات لاتعدو كونها إجتهادات بشر والمجتهد قد يخطئ وقد يصيب
ولكن بعض الأمور حقائق لاجدال فيها .
جَےـنٌےـحًےـ ٱلخٌےـيّےـٱل[ عدد التعليقات: 10087 ] نشر منذ 56 دقيقة
تسلمين ديم
في حاجات اصلا ماتدخل المخ مثل هالدراسه 😂
احاول ادخلها بشتى الطرق ماتدخل
تطلع رساله تقولي الشفره مرفوضه✋
🕯د̯͡ي̯͡م̯͡🌨[ عدد التعليقات: 6468 ] نشر منذ 56 دقيقة
﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً ﴾
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13812 ] نشر منذ 50 دقيقة
أي والله ما تدخل العقل وبقوه تخاريف 😎
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15959 ] نشر منذ 44 دقيقة
ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه
🕯د̯͡ي̯͡م̯͡🌨[ عدد التعليقات: 6468 ] نشر منذ 44 دقيقة
بدراستهم كأنهم يبغون يوصلون رسالة إن اللي تنجب ف سن مبكرة يقصر عمرها😹😹
كلام فاضي👈🏼{قُل لاَّ أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرّاً وَلاَ نَفْعاً إِلاَّ مَا شَاء اللّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاء أَجَلُهُمْ فَلاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ }
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تصيبها أمراض وعلل وتغيرات ف الجسم من الإنجاب ممكن وهذا شئ معروف أما سالفة طول وقصر العمر بيد الله سبحانه ولكل أجل كتاب.
بتمشي بأمراضها وعللها الين يحين أجلها.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15959 ] نشر منذ 43 دقيقة
ومن المجنون اللي يصدقكم
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15959 ] نشر منذ 42 دقيقة
الاطفال بهجه الحياه