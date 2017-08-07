دراسة حديثة: تأخر الإنجاب يٌطيل عمر المرأة - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

كشفت دراسة برتغالية حديثة النقاب عن أن تأجيل الإنجاب له فوائد لا يعرفها أحد بالنسبة للمرأة وهي إطالة عمرها.

وقال القائمون على الدراسة من جامعة كويمبرا أن أبحاثهم أثبتت أن المرأة التي تنجب في مرحلة الثلاثينات من العمر يكون عمرها أطول من التي تنجب أطفالها في سن مبكرة.

وقارن الباحثون متوسط العمر المتوقع لنساء متقدمات في العمر مع السن الذي أنجبن فيه أولادهن، فوجدوا أن اللاتي أنجبن في الثلاثينات تزيد توقعات بقائهن على قيد الحياة لسنوات أطول ممن أنجبن في مرحلة المراهقة أو العشرينات.

ورغم النصائح التي يقدمها بعض الخبراء للمرأة بضرورة عدم تأجيل الحمل والإنجاب حتى سن متأخرة لكيلا تواجه صعوبات تتعلق بالتبويض، فإن هذه الدراسة الجديدة تركز على جانب إيجابي لهذا الأمر هو أن المرأة التي تحمل في سن متأخرة تكون لديها الفرصة للحياة فترة أطول.

وقال الباحثون إن المرأة التي تنجب في وقت متأخر تزيد فرص تمتعها بعمر أطول مقارنة بالأخريات، فالجينات التي تسمح بالحمل المتأخر تفيد في إطالة متوسط عمر المرأة. واستندت الدراسة إلى فحص بيانات تتعلق بموعد الإنجاب ومتوسط العمر المتوقع لنساء من جميع دول الاتحاد الأوروبي.